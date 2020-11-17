Морские порты играют значительную роль в реализации экспортного потенциала России. Готова ли сегодня портовая инфраструктура к качественному рывку, который должна совершить национальная экономика при выводе на мировые рынки конкурентоспособной продукции?

Директор по направлению аналитика и логистика "Морстройтехнологии" Александр Головизнин констатирует: безостановочный рост объемов экспорта и перевалки угля наблюдается с 2005 года. Темпы роста российского экспорта опережают рост мировой внешней торговли. Более того, исторически экспорт угля из России растет независимо от колебаний цен на мировом рынке. Основной объем идет через порты Балтики и Дальнего Востока. Поэтому инвестиции в новые угольные терминалы вполне оправдывают себя.

На сегодня крупнейшим специализированным угольным портом в России является Восточный порт. В 2019 году в его границах была запущена 3-я очередь нового терминала. Общая пропускная способность - до 50-55 миллионов тонн в год. В сентябре нынешнего года состоялась церемония открытия и запуска в эксплуатацию морского угольного терминала "ВаниноТрансУголь" в порту Ванино. Планируемая мощность к 2023 году - 24 миллиона тонн в год.

Стабильно растет экспорт минеральных удобрений, с 2015 года по 2019-й рост составил 12 процентов. Тенденция эта сохранится и в обозримом будущем. Роль морских портов в экспортной логистике этого товара также растет. Около 80 процентов экспорта удобрений проходит через порты Балтики, там же наблюдается основной прирост. В Усть-Луге строится терминал "Ультрамар", мощность первой очереди - 12 миллионов тонн удобрений, а при полной загрузке - 17,3 миллиона тонн.

Основной экспортный поток зерна - почти 90 процентов - идет через морские порты. Самые важные экспортные регионы находятся на Юге России, и дело здесь не только в климате - именно там расположены главные экспортоориентированные порты. При этом развитие мощностей существующих терминалов ограничено рядом факторов, среди которых - ограниченность территорий, исчерпание пропускной возможности автомобильных и железнодорожных подходов, считает Александр Головизнин.

Портовая инфраструктура готова к рывку, который должна совершить российская экономика при выводе на мировые рынки конкурентоспособной продукции

Среди реализующихся проектов новых зерновых терминалов в российской части Черного моря - проект ГК "ОТЭКО". В мае этого года прошли общественные слушания, но до начала работ еще около двух лет. Планируемая мощность терминала - 14,5 миллиона тонн в год, а при возможно последующем расширении - до 30 миллионов.

Несмотря на существующие ограничения, порты Юга планируют и реализуют планы развития. Генеральный директор "Новоморснаба" Александр Гармаш в своем обзоре портов Азово-Черноморского бассейна рассказал, что инвестпрограмма НМТП до 2029 года предполагает строительство контейнерного терминала, терминала минеральных удобрений, универсального перегрузочного комплекса, а также терминала растительных масел. Прирост мощностей составит 21,8 миллиона тонн.

Одним из основных драйверов развития портов для увеличения экспорта в структуре грузооборота является освоение новой грузовой базы. Пример - порт Тикси. Как рассказал постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ - первый зампредправительства Якутии Андрей Федотов, сейчас возникла необходимость расширения его границ - компания "Роснефть" получила большие участки под геологоразведку на шельфе в прибрежной зоне Якутии, новые мощности понадобятся под будущее освоение месторождений углеводородов. Другая возможность - диверсификация грузопотоков. Именно такой путь ожидает Архангельск, считает директор Ассоциации "Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области" Сергей Смирнов. По его словам, экспортный потенциал порта может быть увеличен, в частности, путем переориентации грузовых потоков предприятий лесоперерабатывающего комплекса и регионов, не имеющих выхода к морю.

В Архангельской области сосредоточены производственные активы крупнейших предприятий ЛПК, а объем экспортных поставок пиломатериалов и ЦБП в направлении рынков АТР составляет 1,6 миллиона тонн в год. При этом транспортировка большей части этой продукции осуществляется морским путем через порты Северо-Запада. Лесные грузы перераспределились в порты Санкт-Петербурга, Бронки и Усть-Луги благодаря контейнеризации. Порт Архангельск в состоянии наладить контейнеризацию продукции ЛПК и вернуть потерянные экспортные грузы.