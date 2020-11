Huawei официально продала бренд Honor

Китайская Huawei объявила о продаже бренда Honor на фоне санкций, которые ввело против компании правительство США. Об этом сообщается на официальном сайте Huawei.

"Потребительский бизнес Huawei в последнее время испытывает огромное давление. Это связано с постоянной недоступностью технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов", - говорится в заявлении компании.

Покупателем выступила Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. По мнению Huawei, эта сделка должна помочь пережить трудное время. После завершения продажи Huawei не будет участвовать в управлении бизнесом дочерней компании или в принятии решений деятельности Honor.

Бренд Honor был создан в 2013 году и нацелен на молодежную аудиторию, предлагая телефоны до среднего ценового диапазона. За последние несколько лет дочерняя компания Huawei превратилась в бренд смартфонов, поставляющий ежегодно более 70 млн устройств.