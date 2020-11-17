iPhone и Samsung дешево. В России появились официальные подержанные смартфоны

Российский ритейлер "Связной" совместно со Smart Bazar запустил продажу подержанных смартфонов, которые владельцы сдали в trade-in.

Все полученные устройства диагностируются, тестируются, в них заменяют аккумуляторы, экраны и другие комплектующие по необходимости, а также сертифицируют и проводят юридическую проверку.

Подержанные устройства могут стоить заметно дешевле новых и при этом практически ничем от них не отличаться, говорят в компании.

Сейчас сайт ритейлера предлагает купить пять моделей iPhone, по четыре модели Samsung и Xiaomi, три модели Honor и одну ZTE. Базовая версия iPhone XR 64 Гб доступна за 36390 рублей - на шесть тысяч рублей дешевле самого бюджетного предложения на "Яндекс.Маркете". Подержанный iPhone 11 64 Гб можно купить за 45999 рублей - на 3600 рублей меньше стоимости нового. На большинство девайсов действует гарантия - от 100 до 180 дней.

Напомним, что сама компания Apple официально продает подержанные iPhone - сданные в trade-in устройства восстанавливаются, проходят проверку, комплектуются всем необходимым и поступают в продажу.