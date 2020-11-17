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17.11.2020 19:15
Рубрика: Власть

Как считать МРОТ и прожиточный минимум

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8313)
Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет методику расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Напомню, что в настоящее время прожиточный минимум зависит от потребительской корзины. Но эта модель является устаревшей. Сама структура потребительской корзины условна (непродовольственные расходы считаются как процент к продовольственным) и вызывает постоянные споры.

В связи с этим был подготовлен законопроект, который устанавливает прожиточный минимум исходя из медианного дохода за предшествующий год, а МРОТ - исходя из медианной зарплаты. Медианный доход и заработная плата - это реальный средний доход и зарплата граждан: у 50% населения они выше этих величин, а у 50% - ниже. При таком расчете крайние значения не будут искажать реальную картину, прожиточный минимум и МРОТ будут зависеть от уровня доходов большинства граждан нашей страны и повышаться по мере роста этих доходов.

С 2021 года предлагается установить величину прожиточного минимума по России в размере 44,2% от медианного дохода: это 11 653 рубля. А соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты составит 42%, то есть МРОТ достигнет 12 729 рублей. Таким образом, законопроект обеспечит выполнение конституционной нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума. Добавлю, что дальнейшее увеличение этих величин будет происходить ежегодно. Мы рассчитываем, что и МРОТ, и прожиточный минимум, от которого считаются пособия, в ближайшие годы будут расти темпами, опережающими инфляцию, и в результате они будут выше, чем были бы, если бы мы считали по старой методике.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Минтруд спрогнозировал величину МРОТ к 2025 году

Также планируется увязать прожиточный минимум в регионах с прожиточным минимумом по России в целом. При этом коэффициенты соотношения для каждого субъекта Федерации будут утверждаться правительством с учетом особенностей ценообразования и потребления в каждом конкретном регионе.

По оценкам специалистов, сегодня уровень прожиточного минимума занижен в 61 субъекте Федерации. Для преодоления сложившейся практики занижения потребуется несколько лет. Поэтому с 2021-го по 2025 год предлагается установить переходный период, в течение которого планируется доведение регионами своих прожиточных минимумов до новых размеров, рассчитанных на основе коэффициентов. В итоге должно вырасти число получателей региональных доплат к пенсии и число лиц, получающих пособия и имеющих право претендовать на социальную помощь.

Стороны социального партнерства - объединения профсоюзов и работодателей - в основном поддержали законопроект, но при этом высказали ряд серьезных замечаний. В частности, законопроектом предусмотрена норма о том, что прожиточный минимум не может уменьшаться, и в дополнение к этому было предложено ввести аналогичную норму для минимального размера оплаты труда.

Помимо этого стороны соцпартнерства указали на необходимость учитывать их мнение при установлении МРОТ и величины прожиточного минимума.

Наконец, они предложили продолжать вести аналитический расчет прожиточного минимума по потребительской корзине, чтобы была возможность ежегодно сравнивать повышение по новой методике и по старой. Благодаря этому мы сможем убедиться, что в результате принятых нами изменений и МРОТ, и прожиточный минимум увеличиваются быстрее, чем при сохранении их привязки к потребительской корзине.

Эти замечания обязательно будут учтены нами при подготовке законопроекта ко второму чтению или отражены в постановлении Госдумы при принятии документа в третьем чтении.

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