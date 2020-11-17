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17.11.2020 20:26
Рубрика: Общество

Пошел по следу

Искусственный интеллект ищет маркеры тяжелых болезней
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8313)
Ученые МГУ разработали систему искусственного интеллекта, которая позволит искать новые маркеры для ранней диагностики, причем не только онкологии, но практически любых тяжелых заболеваний. Сегодня эта проблема считается одной из самых актуальных в медицине.

Напомним, что еще совсем недавно она казалась практически решенной. Клиники наперебой предлагали сдать анализы на маркеры, которые на ранней стадии, когда нет симптомов, выявят любую еще только зарождающуюся болезнь. Особенно преуспевала онкология. Что и понятно. Важно как можно раньше поймать первые ее признаки. Конечно, перспективным для применения маркеров считался скрининг населения. Заманчиво пропустить через массовое обследование как можно больше людей и по простому анализу, скажем, крови, выявить группы риска. Надежды, к сожалению, не оправдались. Оказалось, что маркеры часто ошибаются, скажем, могут принять воспаление за опухоль. Словом, сегодня считается, что маркеры не имеет смысла применять на тех людях, у которых нет жалоб и клинических симптомов. А значит, речи о скрининге быть не может.

Фото: iStock
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Но это вовсе не остановило ученых. И даже раззадорило. Они с еще большим энтузиазмом приступили к поиску новых маркеров. Благо, сегодня в арсенале науки есть много самых разных методов анализа практически всех физиологических показателей организма. Казалось бы, в руках врача имеется очень обширная информация на любой вкус, остается только извлечь из нее SOS о появлении онкологии.

- На самом деле ситуация парадоксальная. Вы удивитесь, но информации слишком много, - говорит профессор химического факультета МГУ Игорь Родин. - В этом потоке очень непросто выявить, что же действительно может стать маркером. Ведь мы ищем не очевидные признаки болезни, когда она уже заняла в организме твердые позиции, а лишь самые первые следы, наводки. Это какие-то соединения, которые совсем незначительно отличаются у больных и здоровых. По сути, речь идет о нюансах, но при правильной интерпретации они могут стать новыми маркерами.

И здесь в дело включается искусственный интеллект, созданный учеными МГУ. Анализируя показатели крови, мочи, других физиологических показателей, он извлекает из этой "информационной руды" несколько кандидатов на реальный маркер. Принципиально важно, что оцениваются данные сразу многих тысяч людей. Это позволяет при работе с нюансами отсечь случайности, ошибки, получить надежный результат. А дальше с ним будут работать онкологи, чтобы решить, перейдет ли он из кандидатов в медицинскую практику.

Врачи получают механизм, который позволит быстро искать новые маркеры для ранней диагностики онкологии

"Таким образом, создана универсальная система анализа самых разных соединений, и врачи получают механизм, который позволит очень быстро искать новые маркеры для ранней диагностики, причем не только онкологии, но и практически любых тяжелых заболеваний. Кроме того, она пригодится фармакологам и экологам", - говорит один из авторов разработки, аспирант химфака МГУ Иван Плющенко.

Результаты исследований опубликованы в научном журнале Analytical Methods.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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