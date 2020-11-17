Оргкомитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда (восстановительной направленности) политической партии с предполагаемым наименованием Общероссийская политическая партия "Свобода и Народовластие" извещает, что 19 декабря 2020 г. по адресу: Россия, г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 15, состоится учредительный съезд Общероссийской политической партии "Свобода и Народовластие".

Начало регистрации участников-делегатов в 15.00.

Контакты для связи: тел.: 8(925)220-98-51, электронная почта: 77-33-001.55@inbox.ru.