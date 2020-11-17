Странам ЕАЭС предстоит определить первоочередные направления, элементы и сервисы экосистемы цифровых транспортных коридоров. Проект предполагается реализовать до 2025 года в три этапа.

Это поможет упростить доставку и декларирование грузов, нивелировать барьеры и повысить конкурентоспособность добросовестных перевозчиков. Система ЭЦТК позволит выявить удобные маршруты и условия транспортировки, используя юридически значимые электронные документы, оптимизируя функции госконтроля, предварительного бронируя очереди на международных пунктах пропуска. Все это невозможно без формирования единой информационно-цифровой среды, в том числе на наднациональном уровне.

Согласно предварительной экспертной оценке, совокупные затраты на формирование ЭЦТК до 2025 года оцениваются в 10 миллиардов рублей. А эффект - уже в 154 миллиарда рублей. Как отметил гендиректор международной транспортно-логистической компании "ТРАСКО" Евгений Шакалида: "Развитие инфраструктуры транспортных коридоров по ключевым для России направлениям является залогом успешного функционирования рынка грузоперевозок. Обеспечение бесперебойного движения грузов - это важный элемент экономического развития как отдельных регионов, так и государства в целом".

Тем временем только во взаимной торговле между странами ЕАЭС насчитывается 60 препятствий. "По нашим оценкам, устранение только отдельных барьеров снизит транзакционные издержки бизнеса на 100-120 миллионов долларов. В целом совокупный положительный эффект от устранения препятствий варьируется от 1,5 до 2 процентов стоимостного объема взаимной торговли", - отметил министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Одним из системных решений стала недавно утвержденная ЕЭК программа опытной эксплуатации удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны интегрированной информационной системы с применением ЭЦП. "На сегодня служба доверенной третьей стороны является ключевым элементом процесса цифровизации ЕАЭС, а также организации трансграничного электронного документооборота в рамках этого союза. Эксплуатация удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны станет частью этого процесса", - уверен Гегам Варданян. К концу года проект должен перейти в стадию промышленной эксплуатации.

По оценкам аналитиков, к 2028 году на Азию будет приходиться до 45 процентов мирового потребления

Еще один знаковый проект был реализован Российским экспортным центром и Российско-Сингапурским деловым советом, которые сделали возможным размещение российских компаний на электронной B2B-платформе. Правда, пока тоже в рамках "пилота". "Это реальная возможность выхода на перспективные рынки, в первую очередь Юго-Восточной Азии, но также и других азиатских регионов, Африки и Европы, для высокотехнологичных российских компаний", - отметил ранее директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок. Как пояснили в РЭЦ, платформа является стопроцентной российской разработкой и включена в проекты ЕЭК по развитию цифровых транспортных коридоров и создания сети трансфера технологий, промышленной кооперации и субконтрактации.

154 миллиарда рублей может составить экономический эффект от цифровизации Международных транспортных коридоров

На фоне создания системы цифрового обеспечения евразийских транспортных коридоров все большее влияние на их реальные грузопотоки оказывают коррективы, которые внес коронакризис. Так, например, перезагрузке уже подвергся нацпроект "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г.". Как отмечает начальник департамента экономики и развития транспорта Аналитического центра при правительстве РФ Татьяна Горовая: "Около половины расходов на проекты КПМИ являются внебюджетными, поэтому реализация значительной части мероприятий и достижение целевых показателей напрямую зависит от решения частных инвесторов". По ее словам, ситуация в экономике под влиянием пандемии осложнилась. Например, снижение спроса на уголь на глобальных рынках заставило инвесторов задуматься о целесообразности переформатирования угольных терминалов на другие номенклатуры. И хотя планы наращивания портовых мощностей к 2030 году остаются в силе, риски отказов инвесторов от реализации мероприятий будут рассматриваться более тщательно.

"По федпроекту "Северный морской путь" есть существенные риски не достичь увеличения объема грузоперевозок в 80 миллионов тонн к 2024 году из-за заморозки некоторых проектов компании "ВостокУголь", - сообщила Татьяна Горовая. - Уже прорабатываются вопросы реализации новых мероприятий, обеспечивающих перевозки нефти и генеральных грузов по СМП, что позволит увеличить объемы перевозок и сделать этот федеральный проект перспективным на горизонте до 2030 года".

В то же время бизнес уже давно определил приоритеты вложений в инфраструктуру МТК, исходя из проверенных на практике прогнозов. По оценкам аналитиков Русской контейнерной компании, к 2028 году на Азию будет приходиться до 45 процентов мировых торговых потоков. При этом возрастет роль сухопутной составляющей маршрута. Очевидно, что нарастающая динамика в основном затронет развитие международных транспортных коридоров "Восток - Запад" (он же "Один пояс, один путь") и "Север - Юг", опирающихся на широкую сеть железнодорожных и автомобильных дорог.

Однако для их эффективного функционирования, считает гендиректор Морского инженерного бюро Геннадий Егоров, необходимо дальнейшее развитие паромных и контейнерных перевозок для Каспия.

Цифровизация транспортных коридоров существенно усилит логистический потенциал всех участников ЕАЭС

"Фактически меридиональный "Север - Юг" - это коридор для индийских грузов и грузов, которые предназначены для прикаспийских стран, широтный "Восток - Запад" - для китайского транзита, а также для грузов, которые предназначены для прикаспийских стран, Афганистана, стран Центральной Азии и Пакистана. Сегодня на паромных линиях продолжает расти роль автопоездов как средства быстрой и надежной доставки груза. Происходит постепенный переход грузов с вагонов на автомобили, а и то и другое находится под серьезным давлением контейнерных перевозок. Но железнодорожный вагон для постсоветских стран до сих пор служит альтернативой контейнеру или дополняет его - как унифицированное грузовое место, поэтому их рано "списывать со счетов" - бизнес такой вполне устойчив, по крайней мере в направлении "Восток - Запад", - уверен он.

Одним из основных элементов цифровизации МТК становится сегодня инфраструктура, ориентированная на интересы беспилотного транспорта. Как ранее рассказал замгендиректора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Виктор Парахин, минтранс в кооперации с минсвязи проектируют пилотные проекты оборудования дорог широкополосными беспроводными сетями связи. "Замах по созданию таких сетей достаточно большой, прежде всего на МТК "Европа - Западный Китай", этот международный коридор экономически обоснован, он полностью просчитан, и внедрение здесь беспилотного транспорта будет происходить в первую очередь. Следующим этапом станет трасса Москва - Казань, которая будет проектироваться уже с учетом потребностей беспилотного транспорта".

Обобщить глобальные перспективы МТК и возможности транспортного бизнеса намерен минтранс в рамках создаваемой АНО "Дирекция международных транспортных коридоров". Она должна скоординировать управленческие решения органов власти, институтов развития и бизнеса. Подготовлен проект маршрутной сети из 10 международных транспортных коридоров. Как считают в ведомстве, наиболее перспективными их них являются "Европа - Западный Китай", "Север - Юг", "Севморпуть", "Транссиб и БАМ". Их работа в рамках евразийской цифровой транспортной экосистемы и дальнейшее встраивание в глобальные цифровые транспортные коридоры поможет существенно усилить транспортно-логистический потенциал не только России, но и ЕАЭС.