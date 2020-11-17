По оценкам GSMA, к 2026 году доходы операторов от 5G достигнут 620 млрд долларов. Многие отрасли, например, транспортная, горнодобывающая, энергетическая, образовательная, уже внедрили технологию 5G в крупномасштабные коммерческие проекты. Как рассказал вице-президент по маркетингу и продажам операторского бизнеса Huawei в регионе Евразия Лю Юнган на конференции GSMA Thrive Eurasia, к концу 2020 года в мире будет более 250 млн пользователей 5G, что в 2,5 раза превышает прогноз 2018 года.

Потенциальный экономический эффект от использования оптимизирующих приложений и 5G-слоев достигнет 72 млрд долл. в 2030 году, отметил Александр Герасимов, директор по анализу процессов цифровой трансформации в J son & Partners Consulting. В сопоставлении с размером рассматриваемых отраслей он составляет скромные 4,5%. Исключения - транспорт и логистика, экономический эффект здесь может превысить 40% от объема отрасли.

5G - это не просто сверхбыстрое соединение (в среднем 10 Гбит/с), а принципиально новый формат коммуникации с обработкой больших данных и повышенной надежностью. Повсеместный переход к 5G главным образом позволит осуществить прорыв в интернете вещей (Internet of Things). Большие надежды на подобный прогресс возлагают промышленность, здравоохранение и другие отрасли.

Открытие столь масштабных перспектив применения 5G спровоцировало жестокое соревнование: американцы, державшие пальму первенства при разработке 4G, были не готовы к появлению китайских конкурентов в лице ZTE и Huawei, инвестировавших немалые деньги в новые технологии.

Три крупнейших мобильных госоператора КНР - China Mobile, China Unicom и China Telecom - одни из ключевых объединений, заинтересованных в скорейшем внедрении сети пятого поколения. Сами они ничего конструировать не могут, поэтому размещают заказы на техническое обеспечение. Выигрывают тендеры ZTE и Huawei, на долю которых приходится более 80% контрактов.

Согласно данным агентства "Синьхуа", China Mobile - крупнейший китайский 5G-инвестор. Год назад его капитальные вложения составляли 3,61 млрд долл., а к концу 2020 года организация планирует потратить еще 15 млрд. China Unicom в 2019 году на 5G выделила 1,19 млрд долл., в 2020-м - около 5 млрд. Ориентир China Telecom - 6,81 млрд к концу 2020 года. Таким образом, общий бюджет трех крупнейших операторов Китая на возведение новой инфраструктуры только за последние 24 месяца превысил 33 млрд долл. И это лишь расходы на серийное производство оборудования и строительство базовых станций.

Huawei и ZTE постоянно оказываются в эпицентре развязанных политиками США скандалов. Еще в октябре 2012 года Специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса опубликовал доклад, в котором обвинил обе компании в шпионаже - связях с государственными и военными органами КНР, а также непосредственно с самой Коммунистической партией. С этого момента китайские корпорации-инвесторы оказались под градом санкций, позднее отягченных напряженной торговой войной. Подписанный президентом США Дональдом Трампом в мае 2019 года указ о чрезвычайном положении и последовавший за ним запрет американским компаниям использовать зарубежное телекоммуникационное оборудование, представляющее риск для национальной безопасности (коим и является продукция Huawei и ZTE), стал еще одной вехой в истории конфликта.

На современном этапе "гонки технологий" ближе всего к финишу находится азиатская машина: в сентябре Министерство промышленности и информатизации КНР объявило о полном покрытии сетью 5G столицы, а за месяц до - Шэньчжэня. Всего по Китаю уже установлено более 600 тыс. базовых станций, а число подключенных устройств превышает 150 млн. Главные конкуренты КНР такими достижениями похвастаться не могут, и если одной лишь наукой одержать победу не получается, то в ход начинают идти другие методы. Так, об ограничении в закупке телекоммуникационного оборудования производства Huawei и ZTE уже сообщили мобильные операторы Канады, Нидерландов, Германии, Новой Зеландии и некоторых других стран. Полностью отказались от китайских технологий Швеция, Великобритания, Австралия и США.

В России сети 5G пока внедряются локально. Полномасштабно сети планируется развернуть к 2024 году. Основная проблема связана с выделением под них частот - эсплуатируемый во всем мире диапазон 3,4-3,8 ГГц в нашей стране занят силовыми структурами. В 2017-2018 гг. "Мегафон" и "Ростелеком" проводили тестирование на частотах 3,4-3,6 ГГц, но разрешение на это у них закончилось. До конца ноября состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам при Минцифре, где будет принято решение о его продлении. По информации источников, на которую ссылаются "Ведомости", компаниям в этот раз будет отказано. Государство предлагает для сетей 5G использовать частоты 4,8-4,99 ГГц, а также миллиметровый диапазон.