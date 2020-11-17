Как алтайские леса превратились в голую степь

Принято считать, что климат кардинально меняет лицо Земли. Ведь когда-то в Сахаре и в Гренландии росли обширные леса, но грянули новые климатические периоды, и все сменилось на песок и льды. Новосибирские ученые в сотрудничестве с коллегами из Польши и Китая считают, что на подобные эффекты в определенной степени способен и человек.

К такому выводу они пришли, изучая алтайские степи. А конкретно - донные отложения озер Кучук и Малое Яровое, расположенных в Кулундинской степи Алтайского края. Они образовались примерно 14 тысяч лет назад. Есть в них и "информация" о густых лесах, что несколько тысяч лет назад росли на территории нынешней алтайской степи. Это были вечнозеленые хвойные с примесью широколиственных деревьев. Одной из причин гибели густых лесов, вероятнее всего, стал огонь.

- Мы смогли реконструировать среднегодовое количество осадков для последних 13 тысяч лет, - говорит старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, кандидат биологических наук Наталия Рудая. - Это огромный материал как для реконструкции растительности и фиторазнообразия региона, так и для реконструкции климата.

Результаты исследования опубликовано в научном журнале Quaternary Science Reviews. По сути, оно описывает естественную историю Степного Алтая начиная с периода, когда крупные ледники последнего ледникового периода начали таять и масса воды устремилась из Горного Алтая в Степной. А по микроскопическим следам угольков ученые определили, когда в этих местах случались масштабные пожары.

Оказалось, что трава в Кулунде горела еще 10,5 тысячи лет назад, но вот по-настоящему большие лесные пожары, охватывающие обширные территории, зафиксированы лишь около 4,5 тысячи лет назад. А самое крупное возгорание произошло в этих местах около 550 года. Затем пожары в Степном Алтае становятся уже постоянными и интенсивными, горят и трава, и деревья. Переломным является 1420 год, после него доминирующим топливом уже являются леса. " Предварительно можно говорить, что причиной выгорания лесов стали либо какие-то кратковременные экстремальные природные явления, либо деятельность человека",- отмечает Наталия Рудая.

То, что пожары участились в последние 1,3 тысячи лет, скорее говорит в пользу второй теории. По словам ученого, разобраться в этом позволит совместная работа с историками. Пока же можно строить предположения, основываясь, например, на том, что русские крестьяне нередко жгли леса, чтобы освободить участки под земледелие. Или на исторических свидетельствах, что кочевники выжигали пастбища для увеличения их продуктивности.