Как геймификация используется в образовании

Мировой рынок геймификации вырастет до 30 млрд долларов к 2025 году, по прогнозам MarketsandMarkets. Разработка игровых механик сегодня востребована в самых разных сферах: от банковских продуктов и фитнес-приложений до образования.

"Россия подхватила всемирный тренд на геймификацию образования, которая тесно связана с интерактивностью - способностью обучающей среды реагировать на действия ученика, вступать с ним в диалог, мотивировать и вовлекать, - говорит Гузель Мингулова, менеджер по продукту Учи.ру. - Игровой подход широко применяется на цифровых обучающих платформах и начинает проникать в классическую систему образования".

По ее словам, школы используют геймифицированные механики для мотивации школьников. Они позволяют лучше усвоить изученный материал или выполнить нестандартные задания, развивающие логическое мышление и творческий взгляд на решение задач. Геймификация в образовании строится на "четырех китах": работа над повышением мотивации ученика, рост уровня вовлеченности учащегося, сокращение срока обучения и улучшение успеваемости студентов. Студенты и школьники занимаются гораздо эффективнее, если в обучении используется геймификация, выяснили в американском университете Юта. По данным университета Polytechnic Muadzam Shah Pahang в Малайзии, большинство студентов связывают высокий уровень вовлеченности в классе с игровой формой обучения. Игровые подходы сокращают и сроки обучения специалистов - по данным Deloitte, курсы, использующие методы геймификации, завершаются в два раза быстрее по сравнению с обычными.

В обучении используются и технологии виртуальной реальности (VR). "В корпоративном секторе VR применяется в Сбере, ВТБ, "Газпром нефти" и других компаниях, - отмечает Екатерина Филатова, директор по коммуникациям Центра компетенций Национальной технологической инициативы Дальневосточного федерального университета по VR/AR. - Тренировка навыков за счет погружения в обстановку и игровые механизмы обучения дают результаты в разы больше, чем классические методы". В качестве примеров она приводит поведение в стрессовых ситуациях, обучение иностранному языку, тренировку публичных выступлений. Также VR эффективен для отработки навыков сбора оборудования, поведения при чрезвычайных ситуациях либо работы в опасных и отдаленных условиях.