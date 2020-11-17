Новую схему мошенничества придумали карманные воры. Да, именно у обычных карманников, а не у хакеров, созрела идея использовать высокоинтеллектуальные банковские технологии. А все оказалось просто - разработчики этих технологий сами подсказали, как их обмануть. И в МВД России объяснили суть этой мошеннической схемы.

Аферисты применили новый способ обмана в супермаркетах. Представьте, в очереди в кассу к вам подходит симпатичная, хорошо одетая дама или респектабельный мужчина и просят у вас наличные деньги, чтобы расплатиться за покупку. Якобы, ближайший банкомат почему-то не работает - наверняка с этой ситуацией сталкивались и вы.

Они готовы оплатить вашу покупку своей карточкой - и действительно оплачивают, прикладывая свою карту к кассовому терминалу. А вы им компенсируете своей наличкой. Вот только банковская карточка, с которой оплатили вашу покупку, может быть пару минут назад украдена.

Карманник не знает пин-код настоящего владельца, да ему и не надо его знать, ведь деньги списываются после прикладывания карты к аппарату. По сути, платит обокраденный человек, а вор получает наличность за чужой товар.

Но может получиться, что на карте не хватит денег за товар. И человек, отдавший наличность, тоже окажется обобранным.