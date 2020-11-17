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17.11.2020 15:27
Рубрика: Общество

Как правильно дезинфицировать телефон

Текст: Александр Мелешенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Роспотребнадзоре напомнили, что мобильный телефон и другие гаджеты могут служить одними из главных источников бактерий и вирусов, ведь мы привыкли не выпускать их из рук. Поэтому очень важно следить за чистотой электроники и регулярно ее дезинфицировать.

Фото: iStock
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"Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т.д. И обязательно после окончания рабочего дня", - подчеркнули в ведомстве.

Использовать для дезинфекции нужно салфетки и гели на основе спирта. Особое внимание стоит уделять тем частям гаджетов, которые соприкасаются с лицом. Если на телефоне есть чехол, то во время обработки его нужно снять и протереть отдельно как сам гаджет, так и чехол. При этом лучше обходить вообще без чехла, рекомендуют санитарные врачи.

Наконец, необходимо следить и за чистотой рук, ведь бактерии и вирусы попадают на электронику от них. Руки необходимо регулярно мыть с мылом, а также использовать антисептики. Вкупе с обработкой гаджетов это позволит снизить риски заражения гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией, отметили в Роспотребнадзоре.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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