Дом на Кирпичной,18, стал для инвалидов настоящим тренировочным полигоном, где можно научиться ни от кого не зависеть. В нем девять пятикомнатных квартир, в которых хозяйничают люди с серьезными нарушениями здоровья. Такая форма реабилитации помогает им подготовиться к настоящей взрослой жизни, хотя многим уже далеко за 18. Корреспонденты "РГ" навестили жителей тренировочных квартир.

Квартиры рассчитаны на четырех хозяев и одного социального психолога. Звоним в 32-ю. "Вы к ребятам? А они только что пообедали и отдыхают в своих комнатах", - говорит психолог Ирина Александровна. Но тут же из глубины квартиры раздается шорох - хозяева разом вышли посмотреть на гостей. "Проходите на кухню", - сразу пригласил нас кто-то. "Чай будете? Есть еще селедка под шубой", - вежливо предлагает Илья и садится во главе стола. В кухне еще стоит аромат обеда. Спрашиваю: что-то вкусненькое готовили? "Рисовый суп, салат и чай с печеньками", - отчиталась дежурная Злата. Помогал ей Александр. Как и остальным, ему 22 года, но он один из всех окончил техникум, стал поваром. Правда, за ним нужен глаз да глаз: его суп может оказаться без картошки, а пельмени - без начинки. Но это не потому что он любитель кулинарных экспериментов, а из-за нарушения последовательности действий. Говорить Саша не захотел и поспешил скрыться в комнате. "Долго привыкает к людям, с незнакомыми говорить не будет", - объяснила психолог.

Каждый день жители дома начинают с улыбки, распорядок строгий. Утром зарядка, дежурный варит кашу, накрывает на стол, убирает посуду. График исполняется без исключений. Не приготовишь - не поешь. После завтрака выбирают меню на обед и ужин.

"Дома обычно все делают родители: готовят, моют, стирают, убирают", - говорит Георгий. Он по хозяйству помогал редко. Тут же впервые пришлось каждый день следить за порядком и приручать хитрые приборы. В распоряжении ребят посуда и бытовая техника, как и на любой кухне. Бывает, что какой-то прибор не слушается, например, блендер может взбить яйца так, что придется отмывать всю кухню, а утюг проделать дырку на любимой футболке. Но в целом ребята справляются. Для удобства повсюду развешаны подсказки. Например, над мойкой - наклейка с алгоритмом мытья посуды, на холодильнике стикер: "Идешь в магазин - возьми пакет, список продуктов, кошелек с деньгами или банковскую карту".

"То, что для обычного человека их возраста считается нормой, для наших представляет определенную сложность, - рассказывает председатель правления Региональной общественной организации "Яблочко" Елена Златогуре. - Мы обучаем их заботиться о себе, общаться с другими людьми". Все это делается для того, чтобы не допустить попадания взрослых инвалидов в интернаты, а это прямой путь, когда родные ребят покидают этот мир. Заботливые мамы иногда наивно думают, что родственники позаботятся об их детях, но жизнь показывает, что нянчиться с 40- или 50-летним человеком желающие находятся редко.

Специалисты буквально на пальцах показывают, как устроен мир

Елена Златогуре уверена, что, если даже не каждый человек с I и II группами инвалидности может жить самостоятельно, научить его ухаживать за собой и за своим домом, дружить с соседями все-таки можно. Обучать приходится с нуля, специалисты буквально на пальцах показывают, как устроен мир, но главное - дать понять, что это им под силу. Перед глазами - живой пример: девушка-колясочница с ДЦП после занятий в тренировочной квартире настолько освоилась в роли хозяйки, что ее родители решили купить ей квартиру, где она живет в свое удовольствие, а навещают ее не только соцпедагоги, но и друзья. Словом, девушка живет обычной жизнью. Еще пример: девушка-сирота из 20-го интерната получила квартиру от города, но так как до этого жила под присмотром воспитателей, не знала даже, как включить чайник. Пришла набираться опыта в тренировочную квартиру и теперь сама успешно справляется с домашними делами. Даже печет пироги.

Чтобы таких примеров стало больше, в квартиры приглашают всех москвичей с инвалидностью от 18 до 45 лет. Через 19 дней эти люди выходят повзрослевшими и способными позаботиться о себе дома, несмотря на диагноз ДЦП, аутизм, шизофрения, нарушение опорно-двигательного аппарата. А выпускникам психоневрологических интернатов, которые планируют переехать в собственное жилье, эти уроки просто жизненно необходимы. Одновременно сюда могут заехать 36 человек. Расселяют не по диагнозу, а по способностям. У всех есть деньги - по 12 тысяч рублей, которые они учатся тратить на продукты и досуг. Сумму определили из расчета пенсии по инвалидности и количества дней на новом месте. У всех есть финансовый дневник с чеками из магазинов, билетами из кино или театра, куда ходят по отдельности или всей квартирой. Чтобы научить финансовой грамотности, ребятам рассказывают про номиналы купюр, объясняют, что такое скидки и акции в магазинах. Есть и занятия по трудоустройству, на которых они пишут резюме и готовятся к собеседованию.

Почти за три года в квартирах прошли обучение и реабилитацию 576 человек. Записаться на курс можно по телефонам: 8 (499) 550-09-57, 8 (985) 231-44-88 или через районный центр соцобслуживания.

Между тем

В Москве готовится к открытию дом сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью. Совсем скоро детская мечта взрослых пациентов психоневрологических интернатов - жить в собственной квартире - осуществится. Для них откроется учебно-тренировочное общежитие на улице Мусы Джалиля. Сейчас каждая из 10 просторных квартир, рассчитанная на пять человек, обустраивается.