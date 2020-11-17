Предстоящую зимнюю сессию студенты российских вузов будут сдавать дистанционно, а вузам до конца года переведут субсидии. Об этом рассказал на заседании Российского союза ректоров министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Глава Минобрнауки попросил ректоров собраться, чтобы лично разъяснить, как действовать в условиях перехода на дистанционное образование, и дать несколько советов.

Напомним, 11 ноября министр подписал приказ, согласно которому все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на "удаленку" до 6 февраля, а остальным рекомендовано "прислушаться" и последовать примеру коллег с учетом требований Роспотребнадзора. К рекомендации прислушались: начиная с пятницы сразу по несколько вузов в день сообщают о том, что переводят занятия на дистант.

- Учитывая все факторы риска, мы приняли решение, и оно было не спонтанным. Признаюсь, мы его обсуждали и согласовали с главой Оперативного штаба по РФ, - прокомментировал Валерий Фальков.

Чтобы поддержать вузы, минобрнауки обсудило с минфином возможность финансовой поддержки университетов. Решение принято: до конца года абсолютно все вузы получат субсидии "на иные цели", которыми ректоры смогут возместить расходы из внебюджетных источников и из средств, выделенных в рамках госзадания.

- В ближайшие 2 недели весь объем поддержки мы доведем до вузов, - сообщил министр.

Предстоящую сессию студентам придется сдавать дистанционно. Это стало понятно сразу: приказ о дистанционке охватывает период с 13 ноября до 6 февраля, а это как раз начало второго семестра. Значит снова, как и летом, экзамены - онлайн.

Где застанет иногородних студентов сессия - в общежитии или в родном регионе, ребята должны решить самостоятельно. Валерий Фальков подчеркнул: недопустимо "выталкивать" студентов из общежитий. Напротив, нужно создать оптимальные условия, чтобы все, кто решит там остаться, смогли полноценно заниматься.

- Для студентов, которые остаются в общежитии, должны быть оборудованы дополнительные места для занятий и созданы условия для дистанционной учебы. Конечно, нужно освободить от оплаты за проживание тех, кто решил уехать домой, или зачесть ее "на будущее", - отметил глава минобрнауки.

Недопустимо "выталкивать" студентов из общежитий. Напротив, нужно создать все условия для полноценной дистанционной учебы

Не обошел стороной министр и недавнее видео, которое появилось в Сети: студент из Омска, вернувшийся в родную деревню, записал обращение к властям, сидя на березе на высоте в 8 метров. Ведь только там он смог "поймать" устойчивую связь. Вузам нельзя отстраняться, если человек решает учиться из дома.

- Когда студент уезжает домой, надо спрашивать: а сможет ли он учиться из дома? Где расположен дом - город или глухая деревня? Надо вести этот диалог. Необходимо усилить индивидуальную работу со студентами, и университет несет ответственность даже в том случае, когда он принял решение уехать в регион, - сказал Валерий Фальков.