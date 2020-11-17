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17.11.2020 11:24
Рубрика: Экономика

Какие товары больше всего интересуют россиян на распродажах

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году во время "черной пятницы" у россиян вырос интерес к гаджетам и бытовой технике. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитическим центром "Битрикс24", передает RT.

"Черная пятница" в России стала праздником продавцов и покупателей

В исследовании отмечается, что по сравнению с 2019 годом в этом году 80% респондентов отметили интерес к электронике, гаджетам, бытовой технике, 7% заинтересованы в онлайн-подписках (музыка, кино, игры, книги), 4% намерены заказать продукты. Еще 8% россиян интересует одежда, обувь, аксессуары, путешествия, авиабилеты, автомобили, запчасти, абонементы (в фитнес, спа, на массаж). Лишь 1% привлекают билеты на мероприятия (концерты, театры, шоу).

Кроме того, во время "черной пятницы", которая в этом году выпала на 27 ноября, 80% респондентов заявили о намерении покупать товары онлайн, и только 20% готовы сделать это в магазинах и торговых центрах.

При этом 61% опрошенных заявил, что пандемия COVID-19 не повлияла на их планы на онлайн-шоппинг во время "черной пятницы".

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