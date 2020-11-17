Распоряжение главы Республики Карелия от 16 ноября 2020 года № 726-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 100202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002), следующие изменения:

1) пункт 7.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Лицам, контактировавшим с больным COVID-19, обеспечить нахождение в изоляции в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.";

2) в пункте 7.51:

абзацах первом, восьмом, десятом после слова "Костомукши" дополнить словами ", Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа";

в абзаце девятом после слов "и в связи с материнством, в возрасте 65 лет и старше" дополнить словами "городов Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерского, Пряжа";

3) подпункт 10 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"10) рекомендовать максимально использовать служебный транспорт для доставки работников к месту осуществления трудовых обязанностей и обратно;";

4) пункт 11.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"продолжить работу с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия по организации свободного посещения детьми дошкольных образовательных организаций и по невзиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в случае принятия родителями детей (иными законными представителями) решения о свободном посещении.";

5) в абзацах третьем, двенадцатом подпункта 1 пункта 11.10 после слова "Муезерского" дополнить словом "Пряжа,";

6) в абзаце восемнадцатом подпункта 2 пункта 11.27 после слова "Муезерского" дополнить словом "Пряжа,".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, за исключением подпунктов 5, 6 пункта 1, которые вступают в силу с 19 ноября 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







