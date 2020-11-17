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17.11.2020 13:35
Рубрика: Власть

Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к решению карабахской проблемы

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 17 ноября на пресс-конференции после встречи с президентом Международного Красного креста (МККК) Петером Маурером, что Москва рассчитывает на то, что к решению проблемы Нагорного Карабаха подключатся гуманитарные структуры, в том числе относящиеся к ООН.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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"Рассчитываем, что подключатся и другие гуманитарные структуры, прежде всего структуры ООН, имея в виду Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов. В Нагорном Карабахе также остро стоят задачи сохранения культурного наследия, и тут свою роль могла бы сыграть ЮНЕСКО", подчеркнул министр.

Также Лавров отметил, что "прекращение боевых действий на основе этих договоренностей, конечно же, открывает дополнительные возможности для работы Международного Комитета Красного Креста и в Азербайджане, и в Армении, включая и Нагорный Карабах".

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что российская сторона не видит каких-то попыток переписать заявление России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. "Мы не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено, - сказал министр. - Если я правильно понимаю, в Армении сейчас идут непростые дискуссии. 17 партий, которые объединились для того, чтобы поддерживать интересы своей страны, однозначно высказались против каких-либо попыток это заявление ревизовать. Мы из этого исходим и будем делать все, чтобы такие попытки не происходили и в любом случае не увенчались успехом".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Международные организации ООН Проблема Нагорного Карабаха

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