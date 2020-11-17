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17.11.2020 13:59
Рубрика: Власть

Лавров: Восстановление диалога России и Германии оздоровит Европу

Текст: Константин Волков
Восстановление уважительного диалога между Россией и Германией отвечает интересам Европы, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи".

"Убеждены, что оздоровлению ситуации в масштабах Европы способствовало бы и восстановление взаимоуважительного, добрососедского диалога между Москвой и Берлином. Мы в этом искренне заинтересованы. Исходим из того, что период напряженности в наших двусторонних отношениях может и должен быть преодолен", - сказал министр.

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Он отметил, что в настоящее время продолжается деградация отношений России и ЕС, причем это происходит отнюдь не по вине Москвы.

"К сожалению, еэсовские коллеги в стремлении обеспечить себе односторонние преимущества за счет других сделали весьма недальновидный выбор в пользу логики "ведущий-ведомый", в пользу архаичных геополитических игр с "нулевой суммой", в пользу создания новых разделительных линий... В результате наш общий континент столкнулся с масштабным кризисом доверия, а европейский, в том числе немецкий, бизнес несет серьезные убытки. Как следствие, остается нереализованным и масштабный потенциал российско-германских связей", - считает Лавров.

Глава российского внещнеполитического ведомства напомнил, что Евросоюз поддержал вооруженный переворот на Украине, ввел различные санкции в отношении России и в целом практически разрушил многоуровневый диалог между РФ и Евросоюзом.

При этом, подчеркнул он, в настоящее время Берлин продолжает и усиливает курс на сдерживание России.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Непрекращающиеся обвинения, ультиматумы и угрозы в наш адрес становятся обыденным инструментарием внешней политики ФРГ. Нынешняя напряженность дорого стоит народам Европы, безопасность которых стала заложником навязываемых из-за океана узкокорыстных политических установок. Вместе с тем убеждены, что возможность сформировать архитектуру мира и равной и неделимой безопасности в Евразии и Евро-Атлантике еще сохраняется", - уверен Лавров.

По словам главы МИД РФ, в мире есть большое число вызовов - как то терроризм, пандемия коронавируса, распространение оружия массового поражения - с которыми справиться можно только совместными усилиями.

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