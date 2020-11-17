Лидеры БРИКС обещали обеспечить доступность вакцины от коронавируса

Новости

Матч Лиги наций Швейцария - Украина не состоится из-за коронавируса 18:37
Оренбуржец отсудил 300 000 рублей у больницы, "не заметившей" инфаркт 18:35
На ЦКАД-3 открылись мобильные пункты продаж транспондеров 18:26
Беларусь зеркально дополнила санкционный список по странам ЕС и Канаде 18:25
Twitter вводит функцию исчезающих сообщений 18:24
СК: задержан соучастник Александра Мавриди 18:18
В Госдуму внесен законопроект о минимальном возрасте главы ЦИК 18:13
Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей 18:03
Лак для ногтей может привести к развитию грибковых инфекций 18:03
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты 17:59
Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка 17:51
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+ 17:25
TikTok позволит родителям контролировать аккаунты детей 17:19
Путин отметил мужество Болсонару 17:17
Мишустин выделил почти 2,7 млрд на спецвыплаты соцработникам 17:14
В ГД внесен проект о запрете на организацию митингов на иностранные средства 16:59
Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками 16:56
Не согласных с Конституцией депутатов Госдумы призвали сдать мандаты 16:54
Гидрометцентр предупредил о метелях, сугробах и гололеде в центре России 16:46
Биткоин впервые с 2018 года подорожал на бирже до 17 тысяч долларов 16:42
Москалькова призвала зарубежных омбудсменов пройти вакцинацию от COVID 16:01
В Совфеде предложили увольнять педагогов за призывы к нарушению Конституции 15:58
В Москве завершилось прощание с Арменом Джигарханяном 15:55
В ОДКБ обсудят развитие военного сотрудничества 15:51
Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 18:22
Рубрика: Власть

Лидеры БРИКС обещали обеспечить доступность вакцины от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Лидеры стран БРИКС договорились принимать меры для обеспечения распространения вакцины, когда она будет доступна, среди всего населения мира на справедливой и равноправной основе и по приемлемой цене. Об этом говорится в Московской декларации саммита, опубликованной на сайте Кремля. Также группа БРИКС обязалась консолидировать усилия мира по восстановлению экономики после пандемии.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Мы признаем роль широкомасштабной иммунизации от COVID-19 в целях предотвращения, сдерживания и прекращения передачи инфекции с целью положить конец пандемии после появления безопасных, качественных, эффективных, действенных, доступных и недорогостоящих вакцин", - заявили лидеры "пятерки".

Силуанов рассказал о цифровой платформе БРИКС

Главы государств и правительств стран БРИКС призвали ВТО обеспечить точечность, пропорциональность и временный характер ограничительных мер, связанных с пандемией. "Чтобы они не создавали излишних препятствий для торговли или нарушали функционирование каналов поставок, а также соответствовали правилам ВТО", - уточнили они.

Лидеры договорились продолжить изучать конкретные пути упрощения перемещения людей без создания препятствий для реализации усилий по защите здоровья населения.

Страны БРИКС договорились играть ведущую роль в консолидации мировых усилий по выработке коллективных, эффективных и устойчивых решений по восстановлению экономики.

В декларации, конечно же, говорится не только о борьбе с коронавирусом. Подчеркнуто принципиальное значение договора СНВ-3 - подписанты призвали стороны срочно договориться о его продлении. Кроме того, лидеры призвали как можно скорее согласовать юридически обязывающий многосторонний инструмент, который мог бы восполнить пробел в международно-правовом режиме применительно к космическому пространству. В том числе в вопросах предотвращения размещения оружия в космосе.

Фото: iStock
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса

Подписанты также считают необходимым выработать международные нормы для борьбы с киберпреступлениями. Цифровая революция дает новые возможности для преступных действий и угроз, предостерегли они.

Кроме того, лидеры стран БРИКС призвали поскорее принять в рамках ООН всеобъемлющую конвенцию о борьбе с международным терроризмом. "В ответ на угрозы химического и биологического терроризма мы заявляем о необходимости запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, в том числе в рамках конференции по разоружению", - заявили они.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации БРИКС Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно