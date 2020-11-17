Лидеры БРИКС обещали обеспечить доступность вакцины от коронавируса

"Мы признаем роль широкомасштабной иммунизации от COVID-19 в целях предотвращения, сдерживания и прекращения передачи инфекции с целью положить конец пандемии после появления безопасных, качественных, эффективных, действенных, доступных и недорогостоящих вакцин", - заявили лидеры "пятерки".

Главы государств и правительств стран БРИКС призвали ВТО обеспечить точечность, пропорциональность и временный характер ограничительных мер, связанных с пандемией. "Чтобы они не создавали излишних препятствий для торговли или нарушали функционирование каналов поставок, а также соответствовали правилам ВТО", - уточнили они.

Лидеры договорились продолжить изучать конкретные пути упрощения перемещения людей без создания препятствий для реализации усилий по защите здоровья населения.

Страны БРИКС договорились играть ведущую роль в консолидации мировых усилий по выработке коллективных, эффективных и устойчивых решений по восстановлению экономики.

В декларации, конечно же, говорится не только о борьбе с коронавирусом. Подчеркнуто принципиальное значение договора СНВ-3 - подписанты призвали стороны срочно договориться о его продлении. Кроме того, лидеры призвали как можно скорее согласовать юридически обязывающий многосторонний инструмент, который мог бы восполнить пробел в международно-правовом режиме применительно к космическому пространству. В том числе в вопросах предотвращения размещения оружия в космосе.

Подписанты также считают необходимым выработать международные нормы для борьбы с киберпреступлениями. Цифровая революция дает новые возможности для преступных действий и угроз, предостерегли они.

Кроме того, лидеры стран БРИКС призвали поскорее принять в рамках ООН всеобъемлющую конвенцию о борьбе с международным терроризмом. "В ответ на угрозы химического и биологического терроризма мы заявляем о необходимости запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма, в том числе в рамках конференции по разоружению", - заявили они.