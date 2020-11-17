Лукашенко: Позиция Польши и Литвы может перечеркнуть достижения в отношениях с Минском

Выступая на совещании по вопросам внешней политики 17 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что позиция Польши и Литвы может перечеркнуть многое из достигнутого ранее в отношениях с Минском. Об этом сообщает белорусское государственное новостное агентство БелТА.

"Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу - с теми, кто нас уважает), искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях", - отметил Лукашенко.

В частности, по словам президента, речь идет о Польше и Литве, с которыми Беларусь последние годы выстраивала контакты.

"К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого", подчеркнул Лукашенко.