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17.11.2020 11:34
Рубрика: В мире

Лукашенко: Позиция Польши и Литвы может перечеркнуть достижения в отношениях с Минском

Текст: Константин Волков

Выступая на совещании по вопросам внешней политики 17 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что позиция Польши и Литвы может перечеркнуть многое из достигнутого ранее в отношениях с Минском. Об этом сообщает белорусское государственное новостное агентство БелТА.

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"Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу - с теми, кто нас уважает), искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях", - отметил Лукашенко.

В частности, по словам президента, речь идет о Польше и Литве, с которыми Беларусь последние годы выстраивала контакты.

"К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого", подчеркнул Лукашенко.

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