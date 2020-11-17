Археологи нашли 6000-летнюю маску "инопланетянина"

В Болгарии археологи при проведении раскопок на месте древнего городища обнаружили доисторическую маску, которая сочетает в себе черты человека и животного. Она удивительно похожа на тот образ "инопланетянина", который создала нам научная фантастика.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, доисторическая глиняная маска, изображающая лицо какого-то мифического существа без рта, датируется V тысячелетием до нашей эры. Она была найдена археологической группой под руководством профессора Василия Николова в доисторическом поселении Соляная яма недалеко от городища Провадии в северо-восточной части Болгарии.

Местные СМИ, рассказавшие об этом удивительном открытии, дружно сравнили данный артефакт с "инопланетянином в космическом костюме". Действительно, визуально эта причудливая доисторическая маска, сочетающая в себе черты человека и животных, напоминает "пришельца" из научно-фантастического фильма.

Городище Провадия, также датируемое V тысячелетием до нашей эры, известно как самый древний город в Европе. По мнению ученых, найденный артефакт относится в периоду позднего энеолита, то есть она была создана около 4000 года до н.э. Специалисты уже назвали ее одной из самых впечатляющих находок, сделанных в ходе последних раскопок в поселении Соляная яма. Впрочем, вряд ли к этой маске было бы приковано столько внимания, если бы не ее интригующий вид.

Судя по представленному описанию, артефакт имеет почти правильную треугольную форму. Его лицевая сторона рельефно выступает вперед, а тыльная как бы вдавлена внутрь и довольно грубо обработана. Оба угла верхней части этой доисторической маски имеют короткие выступы. По мнению археологов, это могут быть "стилизованные уши".

В "ушах" были обнаружены небольшие отверстия. Возможно, через них продевали нить для ношения маски на лице. Впрочем, есть также предположение, что это была не маска для лица, а фигурка или амулет, который носили на груди и который был связан с культом Солнца. Археологи отмечают, что черты лица, изображенные на артефакте, были четко вырезаны, а некоторые участки - отполированы.

"Лицо имеет брови, стилизованный нос и глаза эллиптической формы, - пишут исследователи. - Артефакт, скорее всего, был символом статуса, висящим на груди человека, достойного его".

Древний мастер явно сделал акцент на глазах, придав им необычную форму и большой размер. А вертикальные отполированные полосы под ними, по мнению археологов, "говорят гораздо больше, чем отсутствующий рот".

"Смотря в них [глаза доисторической маски], чувствуешь силу, превосходство, мудрость, - считают исследователи. - Любопытно, что если посмотреть на это изображение под другим углом, становятся видны следы разных эмоций. Возможно, это был не желаемый эффект, а, скорее, восприятие через призму современного взгляда. Тем не менее, эта "маска" эпохи позднего энеолита - просто еще одна жемчужина в короне находок, обнаруженных в старейшем городском и солеваренном центре на европейском континенте".

Добавим, что Провадия была процветающим городом. Местные жители разбогатели, добывая каменную соль и торгуя ею даже с самыми с отдаленными регионами на протяжении примерно четырех тысячелетий.