Даниил Медведев стал первым российским теннисистом с 2009 года, которому удалось выиграть матч на Итоговом чемпионате ATP. Последнее успешное выступление осталось за Николаем Давыденко, который одержал тогда победу на турнире.

Победа в Париже помогла Даниилу Медведеву обрести уверенность. Фото: AP

Медведев второй сезон подряд завершает год в топ-8 и получает путевку в Лондон. Однако в прошлом сезоне он не смог преодолеть групповой раунд, уступив во всех трех встречах. На сей раз старт получился более чем уверенным. Даниил со счетом 6:3, 6:4 обыграл представителя Германии Александра Зверева.

Эта встреча была примечательна по двум причинам. Во-первых, теннисисты только что были соперниками по финалу "Мастерса" в Париже. Медведев отдал первый сет, но потом перехватил инициативу и довел дело до победы (5:7, 6:4. 6:1), взяв первый титул в не самом результативном для себя сезоне. Корты поменялись, но лидер остался прежним. Хотя Зверев все еще ведет в личном противостоянии - 5:3.

Во-вторых, Медведев увеличил свои шансы попасть в полуфинал. Как только состоялась жеребьевка и определились оппоненты Даниила по групповому раунду - первая ракетка мира серб Новак Джокович, дебютант Итогового турнира и, по общему мнению, аутсайдер аргентинец Диего Шварцман, а также Зверев, - стали понятны расклады. С большой вероятностью дальше пройдет Джокович (он уже обыграл Шварцмана 6:3, 6:2) и победитель очной встречи Медведев - Зверев.

- Уверенность - это ключ к успеху, а победа на "Мастерсе" всегда помогает поверить в себя, - цитирует Медведева пресс-служба АТР. - Когда противостоишь сопернику из топ-10 в стартовом матче турнира, нужно все время охранять концентрацию. Это главное, что мне удалось сделать. В целом я доволен своим выступлением.

Был в этом матче и неоднозначный момент, когда Медведев во втором сете при счете 4:3 по геймам и 30:30 подал с руки. Такие подачи в исполнении известного теннисного хулигана австралийца Ника Кирьоса здорово раздражали в 2019 году. Можно было и сейчас подискутировать об их уместности и этичности. Но в данном случае и реакция Зверева была спокойной, и объяснения Медведева вполне логичными.

- Подав с руки, я ни в коем случае не хотел проявить неуважение к Александру. Именно поэтому я сделал это при счете 30:30, а не при 40:0. Моя уходящая подача работала не так хорошо, как мне бы хотелось, Зверев возвращал все мячи. Так что я решил пойти на такой шаг. Это просто был способ выиграть очко. И он сработал.

Как мы уже сказали, у Зверева претензий к Медведеву не было, только к самому себе.

- Отдаю должное Даниилу. Может, вначале он немного нервничал, но потом прибавил. И этот ход с подачей с руки был оправдан. Он сделал то, что должен был, - отметил Александр. - Что касается меня, то, думаю, после возобновления сезона это был один из худших моих матчей. Если я продолжу в таком же духе, то ни одной встречи не выиграю. А я больше не могу себе позволить проиграть. Мне нужно победить Шварцмана и Джоковича, чтобы получить шанс на выход в полуфинал.

6 раз Даниил Медведев играл с Новаком Джоковичем, своим следующим соперником по Итоговому турниру. Счет их противостояния 4:2 в пользу лидера рейтинга ATP

Возвращаясь к перспективам Медведева, напомним, что накануне сам теннисист сказал, что, вполне возможно, Итоговый чемпионат выиграет россиянин, тем более что в том году в турнире участвует двое наших теннисистов - сам Медведев и Андрей Рублев. На сайте ATP как раз привели любопытную статистику. Если Медведеву удастся завоевать трофей, то он будет четвертым игроком, который поднялся на вершину после абсолютного неудачного дебюта. Ранее это удалось сербу Новаку Джоковичу, немцу Михаэлю Штиху и шведу Стефану Эдбергу.