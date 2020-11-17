МИД РФ: Дипломаты из США и Франции 18 ноября обсудят в Москве Карабах

Дипломаты из США и Франции обсудят в Москве карабахскую проблему в среду, 18 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С российской стороны в обсуждении будет участвовать посол по особым поручениям Игорь Попов.

Ранее о подготовке такой встречи заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, надо понять, как будет решена по сути проблема карабахского урегулирования после прекращения огня.

Напомним, совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано 10 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении.