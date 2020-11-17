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17.11.2020 12:16
Рубрика: Общество

Минцифры разработало приложение для отслеживания контактов с COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Минцифры РФ разработало приложение, которое позволит пользователям добровольно сообщать о заболевании коронавирусом, чтобы уведомить всех, кто контактировал с ним, о риске возможного заражения. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Уточняется, что с помощью приложения заболевший сможет предупредить о своей болезни: всем, кто контактировал с пользователем в течение последних двух недель, приложение направит соответствующее уведомление. Приложение не будет собирать информацию о пользователях, пообещали в Минцифры.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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"Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения. Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни. Разработанное Минцифры приложение позволяет эффективно решить эту задачу", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев, слова которого передает пресс-служба.

В министерстве также сообщили, что использование приложения анонимно и безопасно, и не требует регистраций. Для работы, его необходимо только установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания - дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват", - подчеркнул Максут Шадаев.

Предполагается, что приложение будет запущено в ближайшее время.

Общество Здоровье Правительство Минцифры Пандемия коронавируса COVID-19

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