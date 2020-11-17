Минцифры разработало приложение для отслеживания контактов с COVID-19

Минцифры РФ разработало приложение, которое позволит пользователям добровольно сообщать о заболевании коронавирусом, чтобы уведомить всех, кто контактировал с ним, о риске возможного заражения. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.

Уточняется, что с помощью приложения заболевший сможет предупредить о своей болезни: всем, кто контактировал с пользователем в течение последних двух недель, приложение направит соответствующее уведомление. Приложение не будет собирать информацию о пользователях, пообещали в Минцифры.

"Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения. Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни. Разработанное Минцифры приложение позволяет эффективно решить эту задачу", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев, слова которого передает пресс-служба.

В министерстве также сообщили, что использование приложения анонимно и безопасно, и не требует регистраций. Для работы, его необходимо только установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания - дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват", - подчеркнул Максут Шадаев.

Предполагается, что приложение будет запущено в ближайшее время.