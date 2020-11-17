Минэкономразвития адаптирует экономику к климату

Министерство экономического развития РФ приступило к формированию правовых основ, необходимых для адаптации экономики к изменениям климата. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимость создания такой базы в министерстве объяснили существенным увеличением ущерба от опасных природных явлений за последние 10 - 20 лет.

"В настоящее время мы формируем правовые основы, которые необходимы для обеспечения эффективной адаптации экономики к изменениям климата. Включение вопросов адаптации в число полномочий органов власти является важным шагом в данном направлении", - отметил заместитель Министра Илья Торосов, слова которого передает пресс-служба.

В частности, Минэкономразвития подготовило проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу адаптации к изменениям климата" и направило его на согласование в ведомства и регионы.

Необходимость подобных изменений на законодательном уровне в Минэкономразвития объяснили существенным ущербом, который наносится отраслям экономики и жизнедеятельности населения в результате различных природных явлений. По данным Росгидромета, на территории РФ ежегодно отмечается порядка 1 тысячи опасных гидрометеорологических явлений. "При этом, несмотря на высокий уровень прогнозирования, от 35% до 45% таких явлений наносят значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. За последние 10 - 20 лет количество опасных явлений и связанный с ними ущерб существенно увеличились. Потепление климата на территории РФ происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем на планете, среднегодовые температуры растут во всех физико-географических регионах и федеральных округах", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, законопроект вводит в российское законодательство понятие "адаптация к изменениям климата", определяет общие рамки адаптации и участие в ней федеральных и региональных органов власти. Там также уточнили, что документ подготовлен в рамках Национального плана адаптации к изменениям климата, в том числе для возможности реализации заинтересованными органами власти мероприятий, предусмотренных этим планом.

В ведомстве подчеркнули, что в 2020 году адаптация к изменениям климата впервые в нашей стране рассматривается как самостоятельное направление деятельности органов власти. "Ранее по предложению Минэкономразвития вопросы адаптации к изменениям климата были отнесены к компетенции Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды (постановление Правительства от 25 апреля 2020 г. № 585)", - сообщили там.