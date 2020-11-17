Минобороны РФ: В Карабах вернулось уже более 1700 беженцев

Во вторник вечером Минобороны РФ сообщило об очередной колонне беженцев, которую российские миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт.

"17 ноября в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 502 беженца. Колонна из 24 автобусов из Еревана проследовала на главную площадь города Степанакерта в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - отметили в нашем военном ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что 14, 15 и 16 ноября в Нагорный Карабах с территории Армении в сопровождении наших "голубых касок" в места проживания вернулись более 1200 человек. Они покинули свои дома из-за боевых действий.

Таким образом, на сегодняшний день количество возвратившихся в Карабах беженцев превысило 1700 человек. Среди них много стариков, женщин и детей.

Известно, что для обеспечения их безопасного перемещения через линию соприкосновения и возвращения домой в столице Нагорного Карабаха российские военные, представители МЧС, Погранслужбы ФСБ и других органов исполнительной власти России формируют Межведомственный центр гуманитарного реагирования.