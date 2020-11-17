Мишустин поручил доставить в регионы лекарства от коронавируса

По итогам прошедшего в понедельник президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией премьер-министр Михаил Мишустин поручил формирование дополнительных резервов медикаментов, необходимых для борьбы с COVID-19. Доклад о принятых мерах Министерство промышленности и торговли должно представить до 23 ноября.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с группой министерств и ведомств дано указание сформировать перечень препаратов для лечения и профилактики заболевания и по каждому из них определить потребность до конца года и на весь следующий.

На основании данных об их наличии у производителей и оптовиков, поставках из-за рубежа и несостоявшихся аукционах по закупкам Минпромторг должен принять меры по доставке лекарств в регионы в соответствии с потребностью, а также представить планы по производству этих медикаментов непосредственно в стране.