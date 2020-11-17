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17.11.2020 23:43
Рубрика: Власть

Мишустин поручил губернаторам контролировать резерв коек для больных с COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам взять на личный контроль формирование в своих регионах резерва свободного коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией в размере не менее 20 процентов. Решение принято по итогам прошедшего в понедельник президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Главам субъектов Федерации также предписано обеспечить соблюдение санитарных правил и прочих норм, установленных Роспотребнадзором.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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Региональные власти должны при необходимости решить вопросы с дополнительным автотранспортом для медорганизаций, оказывающих помощь больным с коронавирусом. Для этих целей разрешается задействовать свободные машины госведомств, бюджетных организаций, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками.

Глава правительства поручил ускорить обработку обращений, поступающих на федеральную горячую линию для медицинских работников, в том числе по вопросам оказания помощи пациентам. К этой работе при необходимости должны привлекаться дополнительный персонал и волонтеры.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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