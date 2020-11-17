Время ответа на звонки пациентов в "скорую помощь" должно быть максимально сокращено, при необходимости врачам надо выделять дополнительный транспорт для посещения больных, в том числе использовать свободные машины органов власти. Об этом заявил Михаил Мишустин и призвал губернаторов в борьбе с коронавирусом действовать на упреждение.

Нагрузка на здравоохранение в регионах растет, констатировал премьер и поставил ряд задач губернаторам. Люди должны оперативно получать помощь. "Руководителям субъектов необходимо постоянно поддерживать резерв свободных коек, как минимум в 20%, обеспечить доступность необходимых лекарств и своевременный их заказ на федеральном уровне", - сказал он.

В случае необходимости нужно будет предоставлять участковым врачам и службам "скорой помощи" дополнительный транспорт. Для этого предстоит использовать свободные машины органов власти, бюджетных предприятий, привлекать частных перевозчиков. Мишустин уточнил, что правительство уже выделило на это более 15 млрд рублей.

Еще одна задача - сократить время ответа "скорой помощи" на звонки пациентов. Для этого потребуется усилить кол-центры, рекомендовал Мишустин. Следует привлекать и волонтеров, психологов.

Премьер призвал регионы действовать на упреждение, не дожидаясь ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом нужно ориентироваться на рекомендации санитарных врачей. Несвоевременность решений по введению ограничений ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, подчеркнул он.

Главе минздрава поручено лично контролировать ситуацию с наличием коек и лекарств

Главе минздрава Михаилу Мурашко премьер поручил держать под личным контролем ситуацию с наличием коек и лекарств в регионах. "И, конечно, оперативно реагировать, если их не хватает", - добавил он. Актуальной остается и проблема перегруженности медиков, которые борются с коронавирусом. В связи с этим правительство решило профинансировать создание выездных бригад, в которые войдет персонал ведущих медучреждений страны. Субсидии на это получат 32 медучреждения.