Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией

Молодежная сборная России по футболу в товарищеском матче против Словении сумела дважды отыграться в счете. Встреча завершилась вничью - 2:2.

Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова после поражения от Венгрии встречалась со второй командой, которая в следующем году примет финальный турнир чемпионата Европы - командой Словении.

Россияне, выигравшие свою отборочную группу, отправились на выезд без ряда ведущих игроков, которые получили вызов от Станислава Черчесова в национальную сборную. Поэтому у Галактионова был шанс увидеть в деле тех, кто находится в ближайшем резерве.

Встреча получилась интересной. В первом тайме словенцы повели после гола Ника Прелеца. На 65-й минуте Солтмурад Бакаев восстановил равенство в счете, но всего четыре минуты спустя Давид Брекало снова вывел хозяев вперед. Но выиграть словенцам не удалось - россияне опять сравняли счет благодаря голу Данила Глебова.