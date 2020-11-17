Москалькова предложила вариант помощи россиянам, попавшим в беду за рубежом

Создать сайт для оказания помощи россиянам, попавших за рубежом в трудную ситуацию, предложила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

На этом сайте будут оказываться консультации родственникам, даваться необходимые советы и рекомендации, уточнила российский омбудсмен.

- Очень важно в этой ситуации дать правильные советы, рекомендации и даже взять под защиту такого человека, - сказала российский омбудсмен на IV Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов", которая сегодня открылась в Москве.