Москалькова призвала зарубежных омбудсменов пройти вакцинацию от COVID

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова призвала зарубежных коллег, собравшихся 17 ноября на IV международную конференцию "Защита прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" в Москве, пройти вакцинацию. Она выразила готовность содействовать им в этом вопросе, уточнив, что сама планирует вакцинироваться в ближайшее время.

- В выступлении наших коллег прозвучал тезис о необходимости и доступности вакцинации, - сказала Татьяна Москалькова. - Полностью поддерживаю и призываю всех омбудсменов и участников нашего форума пройти вакцинацию от COVID-19.

Сообщив, что в России апробированы и зарегистрированы два вида вакцины, она уверила, что со своей стороны готова оказать содействие омбудсменам и другим участникам форума в вакцинации.

В России разработаны и применяются две вакцины против коронавируса, свободный доступ к которым должны иметь граждане всех государств, подчеркнула она.