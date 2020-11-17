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17.11.2020 16:01
Рубрика: Общество

Москалькова призвала зарубежных омбудсменов пройти вакцинацию от COVID

Текст: Елена Яковлева

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова призвала зарубежных коллег, собравшихся 17 ноября на IV международную конференцию "Защита прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" в Москве, пройти вакцинацию. Она выразила готовность содействовать им в этом вопросе, уточнив, что сама планирует вакцинироваться в ближайшее время.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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- В выступлении наших коллег прозвучал тезис о необходимости и доступности вакцинации, - сказала Татьяна Москалькова. - Полностью поддерживаю и призываю всех омбудсменов и участников нашего форума пройти вакцинацию от COVID-19.

Сообщив, что в России апробированы и зарегистрированы два вида вакцины, она уверила, что со своей стороны готова оказать содействие омбудсменам и другим участникам форума в вакцинации.

В России разработаны и применяются две вакцины против коронавируса, свободный доступ к которым должны иметь граждане всех государств, подчеркнула она.

Общество Здоровье Президент Уполномоченный по правам человека Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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