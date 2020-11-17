В Следственном департаменте МВД после окончания предварительного следствия по резонансному уголовному делу в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также четырех их сообщников, раскрыли неизвестные ранее детали расследования.

Отмечается, что противоправная деятельность фигурантов попала в поле зрения правоохранительных органов в 2014 году. В Калининграде на одном из этапов строительства стадиона к чемпионату мира по футболу не были выполнены обязательства по условиям договора. Поставка материалов осуществлялась ненадлежащего качества и объема. Сумма ущерба составила более 700 миллионов рублей.

Позднее были собраны доказательства причастности фигурантов к другим эпизодам - мошенничеству, присвоению и растрате денежных средств при строительстве искусственного острова Крестовский в Санкт-Петербурге, аэропорта Храброво в Калининграде, автодороги "Чуйский тракт", участка железной дороги "Кызыл - Курагино". Применялись криминальные схемы и при поставках зерновой продукции АО "Объединенная зерновая компания", а также оборудования для электрической подстанции "Василеостровская" в Санкт-Петербурге и подстанций "Эльгауголь" и "Нерюнгринская" в Якутии.

По версии следствия, в период с 2010 по 2016 год криминальной организацией, в которую входило более 15 человек, совершено не менее 10 фактов хищений денежных средств государства и коммерческих организаций. Ущерб составил около 11 млрд рублей.

"Лидерами сообщества использовались ресурсы подконтрольных компаний, осуществлявших деятельность в течение 2007-2010 гг. в различных отраслях экономики, преимущественно в строительстве, электроэнергетике, сельском хозяйстве, транспорте. Все эти компании входили в состав холдинга "Группа "Сумма", фактически служившего прикрытием для совершения противоправных действий", - сообщили в пресс-центре МВД России.

С целью возмещения причиненного ущерба и возможной конфискации наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 миллиардов рублей. В настоящее время уголовное дело, включающее в себя 832 тома, направлено в Басманный суд Москвы.