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17.11.2020 20:28
Рубрика: Общество

Частный вызов

На МКС прилетел Crew Dragon с четырьмя астронавтами
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8313)
Во вторник Crew Dragon компании Илона Маска доставил на Международную космическую станцию четырех астронавтов. Все прошло в автоматическом режиме: "мягкий захват" - и техника закрепила прибывший корабль на станции. "Crew Dragon на МКС!" - сообщила ведущая трансляции НАСА.
Квартет астронавтов, впервые доставленных на МКС частным кораблем, может войти в историю космонавтики. Фото: AP Квартет астронавтов, впервые доставленных на МКС частным кораблем, может войти в историю космонавтики. Фото: AP
Квартет астронавтов, впервые доставленных на МКС частным кораблем, может войти в историю космонавтики. Фото: AP

Это первый в истории регулярный рейс космического частника с экипажем. На МКС прилетела серьезная команда. Руководит миссией полковник военно-воздушных сил США Майкл Хопкинс. Для него это уже второй полет, как и для обладательницы докторской степени по физике Шеннон Уокер. Аэрокосмический инженер японец Соичи Ногучи тоже летал в космос - и на российском "Союзе", и на американском шаттле. Единственный новичок - Виктор Гловер.

Фото: Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
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У экипажа плотная программа, расписанная на полгода. Запланированы четыре выхода в открытый космос. Астронавты будут заниматься исследованиями того, как микрогравитация влияет на ткани человеческого сердца. И даже попробуют вырастить на орбите редис. На Землю они вернутся на спускаемой капсуле Crew Dragon, приводнившись в Мексиканском заливе.

Надо сказать, что этот старт должен был состояться раньше, но его перенесли из-за плохой погоды. При подготовке корабля на космодроме тоже не обошлось без проблем: уже после закрытия люка специалисты обнаружили небольшую утечку воздуха с борта. Ее удалось ликвидировать на месте за счет повторного открытия и закрытия люка, а также устранения мелких инородных предметов из уплотнителя.

Итак, главная космическая новость: частный космический "извозчик" начал рабочие полеты. Вместе с ним впервые за последние почти десять лет, после того как в 2011 году встал на прикол последний шаттл, США вновь отправляют астронавтов из своего космопорта на своем корабле.

Напомним, самый первый тестовый полет с экипажем состоялся для Crew Dragon в мае нынешнего года. Тогда испытывалось все и вся. А 10 ноября НАСА сообщила об успешном окончании процесса сертификации ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon производства SpaceX для выполнения регулярных космических миссий, включая полеты на МКС. Это первые новые космические разработки, сертифицированные за океаном для регулярных полетов с астронавтами после сертификации оборудования программы "Спейс шаттл", которая была почти сорок лет назад.

По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в космических кораблях "Союз" на сумму более 4 млрд долларов

Сообщалось, что SpaceX подписала с американским космическим ведомством контракт на сумму более $3 млрд. Стоимость каждого места в корабле - около 58 млн долл. Отправка на МКС второй регулярной миссии намечена на ближайшую весну. Как отмечают в НАСА, сотрудничество с компанией Маска позволяет сэкономить миллиарды долларов и направить их на финансирование полетов на Луну и Марс.

Фото: Bill Ingalls/NASA via AP
Ракета-носитель Vega успешно стартовала с космодрома Куру

Будут ли российские космонавты летать на Crew Dragon? "Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия", - еще в мае сказали в "Роскосмосе". Как считают эксперты, речь идет прежде всего о бартерной схеме, обмене местами на американском и российском кораблях. Такие переговоры уже ведутся. Кстати, в свое время первым нашим космонавтом, который совершил полет на шаттле "Дискавери", стал Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Сергей Крикалев, ныне исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса". В одном видеоинтервью Крикалеву задали вопрос: тяжело ли ему было в том полете? Все-таки непривычная обстановка, совершенно другая техника, коллеги все иностранцы, чужой язык... Ответ был неожиданным: "Так ведь и им было непросто!"

По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на космическую станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов долларов. В мае "Роскосмос" и НАСА заключили контракт на покупку места в нашем "Союзе МС-17" . На нем в октябре этого года на Международную космическую станцию вместе с Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым "экспрессом" - всего за 3 часа 3 минуты после старта - прилетела американка Кэтлин Рубинс. А вот экипаж "Союза МС-18", который стартует в апреле будущего года, будет уже полностью российским.

Между тем

Россия может отправить туристов на МКС 8 декабря будущего года - следует из предварительной программы полетов на 2021 год, разработанной РКК "Энергия". Согласно документу, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, на борт корабля "Союз МС-20" смогут попасть сразу два "путешественника", имена которых не разглашаются. Кто будет командиром, тоже не говорится. Но понятно, что кто-то из самых опытных наших космонавтов. Возвращение на Землю запланировано на 20 декабря. Напомним: с 2001 по 2009 год на МКС побывали семь туристов. За десять суток в космосе в разные годы нужно было заплатить от 20 до 50 млн долларов.

Есть и еще новость: вместе с актрисой для съемок в космосе первого художественного фильма на МКС может отправиться еще один участник космического полета. Не исключены разные варианты: две актрисы, актриса и режиссер, актриса и актер, актриса и кинооператор. Съемки должны пройти на орбите в октябре будущего года.

Общество Космос

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