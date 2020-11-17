Названа предполагаемая дата отправки космических туристов на МКС

Россия может отправить туристов в полет на корабле "Союз" на МКС 8 декабря 2021 года, пребывание на станции продлится 12 суток, следует из предварительной программы полетов на Международную космическую станцию на 2021 год, разработанной ракетно-космической корпорацией "Энергия".

Согласно проекту программы, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, на борт космического корабля "Союз МС-20" смогут попасть сразу два участника космического полета, имена которых не разглашаются. Кто будет командиром "Союза", пока тоже не говорится. Но понятно, что это будет кто-то из самых опытных космонавтов. Возвращение на Землю запланировано на 20 декабря.

С 2001 по 2009 год на МКС побывали семь звездных путешественников. За десять суток в космосе в разные годы нужно было заплатить от 20 до 50 миллионов долларов.

"Пионером" стал американский миллионер Деннис Тито, который на орбите занимался в основном фото- и видеосъемкой. А вот 28-летний бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, который слетал в 2002 году, с самого начала был намерен провести серию медико-биологических экспериментов. Сказались гены: отец Марка - врач. "Я не ученый и не профессиональный астронавт, но я и не турист", - сразу заявил Шаттлворт журналистам. Он считает, что будущие космические исследования будут в известной степени зависеть именно от таких коммерческих экспедиций.

Спустя три года стартовал американец Грегори Олсен. Кстати, сначала медики не допустили его к полету, но позже дали добро. А в 2006 году на станцию прибыла первая космическая туристка - американка иранского происхождения Ануше Ансари.

Пятый космический турист - американский миллиардер Чарльз Симони побывал на орбите в 2007 году. Для него были запланированы эксперименты по заказу ЕКА, а также по собственной научной программе: он изучал влияние радиации. Через два года Симони отправился в полет во второй раз. И это для туристов остается прецедентом.

Один из самых интересных туристических вояжей получился у американского миллионера Ричарда Гэрриота. Разработчик компьютерных игр и сын астронавта NASA Оуэна Гэрриота почувствовал вкус орбиты в 2008 году. Он первый "путешественник", который выполнил научные эксперименты по заказам коммерческих организаций. В частности, по выращиванию белковых кристаллов. А на следующий год на МКС впервые прибыл "клоун": членом экипажа на несколько дней "прописался" руководитель канадского Cirque du Soleil (Цирка Солнца) - Ги Лалиберте.

Большой бум вызвала подготовка к полету британской поп-звезды Сары Брайтман, старт которой намечался на сентябрь 2015 года. Она легко прошла все медицинские исследования. Вердикт врачей: здорова. Активно начала готовиться в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Для Сары уже шили скафандр: корреспонденты "РГ" лично наблюдали за процессом на НПП "Звезда". Был заказан и ложемент, то есть персональное кресло, в котором певица должна была лететь на корабле "Союз". И вдруг она отказалась от полета. Официально ее представители озвучили: из-за семейных обстоятельств. Но версия кулуаров - поп-звезду подвел один из спонсоров.

Среди кандидатов в космические туристы в разное время "засветились" и российские бизнесмены. Но тоже - без результата. Подвело то ли здоровье, то ли кошелек.