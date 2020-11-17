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17.11.2020 22:27
Рубрика: Культура

Названы самые популярные фразы из советского кино

Текст: Александр Алексеев
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Опрос, проведенный новым киноканалом "Мосфильм. Золотая комедия", выявил самые популярные фразы из советского кино. Очевидно канал создал эту подборку в честь своего открытия и для напоминания о замечательных фильмах, которые многие из нас, наверняка, захотят снова посмотреть. В том числе и на этом новом российском киноканале.

Фото: РИА Новости
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Как и ожидалось, самыми популярными и узнаваемыми стали фразы из советских комедий. А лидерами рейтинга оказались "Иван Васильевич меняет профессию" (четыре позиции в Топ-10) и "Бриллиантовая рука" (две).

Вот как выглядит первая десятка.

Самые узнаваемые цитаты из советских кинофильмов:

  1. "И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат". ("Иван Васильевич меняет профессию") - 88% узнаваемости.
  2. "Царь, очень приятно, здравствуйте, царь… ("Иван Васильевич меняет профессию") - 86% узнаваемости.
  3. "Не виноватая я, он сам пришёл! ("Бриллиантовая рука") - 85% узнаваемости.
  4. "Я требую продолжения банкета! ("Иван Васильевич меняет профессию") - 81% узнаваемости.
  5. "Штирлиц, а вас я попрошу остаться". ("17 мгновений весны") - 80% узнаваемости.
  6. "Пасть порву, моргалы выколю…" ("Джентльмены удачи") - 79% узнаваемости.
  7. "Танцуют все!" ("Иван Васильевич меняет профессию") - 78% узнаваемости.
  8. "Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") - 77% узнаваемости.
  9. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" ("Ирония судьбы, или С лёгким паром!") - 76% узнаваемости.
  10. "Семен Семеныч…" ("Бриллиантовая рука") - 75% узнаваемости.
Кстати

В опросе участвовали 1089 человек разных профессий и возрастов. Он проводился в социальных сетях киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и на сайте www.Filmpro.ru.

Между тем

При этом, что удивительно в рейтинг не попали и такие популярные кино-фразы:

  • "Гюльчитай, открой личико!" (из "Белого солнца пустыни"),
  • "Вы привлекательны, я чертовски привлекателен… Чего время терять?" (из "Обыкновенного чуда"),
  • "Тебя посодют, а ты не воруй" (из "Берегись автомобиля"),
  • "Муля, не нервируй меня" (из "Подкидыша"),
  • "Вам мат, отдавайте пиджак" и "Лошадью ходи, лошадью" (обе тоже из "Джентльменов удачи"),
  • "Ларису Ивановну хочу!" (из "Мимино"),
  • "Не учите меня жить, лучше помогите материально" (из "Москва слезам не верит"),
  • "Ходишь-ходишь в школу, а потом бац - вторая смена!" и "Ты думаешь, я пить хочу? Нет. Я впрок!" (из "Большой перемены"),
  • "Главное, чтобы костюмчик сидел" (из "Чародеев")

Впрочем, в СССР снималось много замечательных фильмов, которые приятно вспоминать, а иногда и - добродушно улыбаться.

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