Названы самые популярные фразы из советского кино

Опрос, проведенный новым киноканалом "Мосфильм. Золотая комедия", выявил самые популярные фразы из советского кино. Очевидно канал создал эту подборку в честь своего открытия и для напоминания о замечательных фильмах, которые многие из нас, наверняка, захотят снова посмотреть. В том числе и на этом новом российском киноканале.

Как и ожидалось, самыми популярными и узнаваемыми стали фразы из советских комедий. А лидерами рейтинга оказались "Иван Васильевич меняет профессию" (четыре позиции в Топ-10) и "Бриллиантовая рука" (две).

Вот как выглядит первая десятка.

Самые узнаваемые цитаты из советских кинофильмов:

"И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат". ("Иван Васильевич меняет профессию") - 88% узнаваемости. "Царь, очень приятно, здравствуйте, царь… ("Иван Васильевич меняет профессию") - 86% узнаваемости. "Не виноватая я, он сам пришёл! ("Бриллиантовая рука") - 85% узнаваемости. "Я требую продолжения банкета! ("Иван Васильевич меняет профессию") - 81% узнаваемости. "Штирлиц, а вас я попрошу остаться". ("17 мгновений весны") - 80% узнаваемости. "Пасть порву, моргалы выколю…" ("Джентльмены удачи") - 79% узнаваемости. "Танцуют все!" ("Иван Васильевич меняет профессию") - 78% узнаваемости. "Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") - 77% узнаваемости. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" ("Ирония судьбы, или С лёгким паром!") - 76% узнаваемости. "Семен Семеныч…" ("Бриллиантовая рука") - 75% узнаваемости.

Кстати

В опросе участвовали 1089 человек разных профессий и возрастов. Он проводился в социальных сетях киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" и на сайте www.Filmpro.ru.

Между тем

При этом, что удивительно в рейтинг не попали и такие популярные кино-фразы:

"Гюльчитай, открой личико!" (из "Белого солнца пустыни"),

"Вы привлекательны, я чертовски привлекателен… Чего время терять?" (из "Обыкновенного чуда"),

"Тебя посодют, а ты не воруй" (из "Берегись автомобиля"),

"Муля, не нервируй меня" (из "Подкидыша"),

"Вам мат, отдавайте пиджак" и "Лошадью ходи, лошадью" (обе тоже из "Джентльменов удачи"),

"Ларису Ивановну хочу!" (из "Мимино"),

"Не учите меня жить, лучше помогите материально" (из "Москва слезам не верит"),

"Ходишь-ходишь в школу, а потом бац - вторая смена!" и "Ты думаешь, я пить хочу? Нет. Я впрок!" (из "Большой перемены"),

"Главное, чтобы костюмчик сидел" (из "Чародеев")

Впрочем, в СССР снималось много замечательных фильмов, которые приятно вспоминать, а иногда и - добродушно улыбаться.