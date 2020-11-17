Названы смартфоны Samsung, которые точно получат Android 11. Список моделей

Разработчики из Samsung раскрыли список из нескольких моделей смартфонов, владельцам которых стоит готовиться к приходу долгожданной версии One UI 3.0 на базе новейшего Android 11. Сейчас тестируются бета-версии прошивки для нескольких гаджетов.

Согласно официальным постерам, первыми счастливчиками станут владельцы следующих устройств:

- Galaxy Z Fold2 5G

- Galaxy Z Flip 5G

- Galaxy S10

- Galaxy S10+

- Galaxy S10e

- Galaxy S10 5G

- Galaxy Note 10

- Galaxy Note 10+

На первом этапе установить One UI 3.0 на базе Android 11 смогут обладатели устройств Samsung в Южной Корее.

В общей сложности Samsung переведет на Android 11 около 90 своих смартфонов и планшетов. Сроки доступности новой прошивки пока не раскрываются.