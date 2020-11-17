Николай Патрушев рассказал о новых угрозах для ОДКБ

Страны Организации договора о коллективной безопасности должны выработать совместные подходы к обеспечению биологической безопасности. Об этом на итоговом заседании секретарей Советов безопасности стран ОДКБ заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, стремительное распространение коронавируса изменило привычный уклад жизни практически во всем мире. Проверке на прочность подвергается глобальная политическая и экономическая системы.

"Вместе с тем уже сейчас можно с уверенностью говорить, что наши государства достойно проходят этот трудный период", - отметил Патрушев. По его мнению, странам ОДКБ предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, а также выработать в рамках ОДКБ коллективные подходы в области обеспечения биологической безопасности.

Что касается преодоления последствий пандемии, то, как считает секретарь СБ РФ, для этого важно не только обмениваться актуальной информацией, но и помогать друг другу, в том числе поставляя тесты, лекарства, средства индивидуальной защиты и вакцины.

Кроме того, как отметил Николай Патрушев, участники заседания обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, связанных с вызовами и угрозами безопасности государств ОДКБ и мерами по их нейтрализации.

В частности, секретари Совбезов определили дальнейшие шаги, направленные на совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом. Это, по словам Патрушева, касается как предотвращения проникновения на территорию стран ОДКБ иностранных террористов-боевиков, так и реабилитации и реинтеграции граждан, которые стали жертвами террористической идеологии.

Отдельное внимание уделили вопросам информационной безопасности, военному и военно-техническому сотрудничеству.

Секретари Совбезов также подтвердили, что коллективные силы ОДКБ на сегодняшний день обладают достаточным потенциалом для решения возложенных на них задач. При этом обсудили планы их дальнейшего оснащения современными образцами вооружения и военной техники, системами управления и связи. По словам Патрушева, были проанализированы и перспективы возможного участия сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН.

Обсуждается вопрос возможного участия сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН

Также участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с взаимодействием военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и военных судов по уголовным и административным делам военнослужащих, входящих в состав сил коллективной безопасности.

Отдельно участники заседания обсудили вопросы, связанные с противодействием незаконному обороту наркотиков. Главным докладчиком по этой теме стал заместитель главы МВД России Игорь Зубов.

По итогам заседания все шесть секретарей безопасности - России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана - приняли более десяти документов. Все они, по словам Патрушева, будут предложены к рассмотрению главами наших государств в ходе ближайшей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Это касается в том числе и двух среднесрочных стратегических документов - антинаркотической стратегии ОДКБ на 2021-2025 годы и плана развития военного сотрудничества на эти же годы.