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17.11.2020 17:25
Рубрика: Экономика

Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+

Текст: Сергей Тихонов

Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+ о сокращения добычи нефти, особенно в условиях неопределенности из-за COVID-19 и низкого спроса в зимний период. Ключевой задачей участников соглашения сейчас является учет всех этих факторов и выработка рекомендаций по сохранению стабильности рынка, сказал вице-премьер Александр Новак в начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По его словам, благодаря действиям ОПЕК+, рынок нефти сейчас находится в стабильном состоянии, а уровень выполнения сделки уже третий месяц выше 100. "Мир сейчас лучше понимает, как бороться с пандемией, в отличие от ситуации, сложившейся во время первой волны, и новые локдауны меньше сказываются на спросе на нефть и нефтепродукты", - сказал Новак.

Он также подчеркнул, что Россия будет придерживаться договоренностей, которые были предусмотрены соглашением и декларацией о сотрудничестве с ОПЕК.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Сокращение добычи нефти Цена на нефть

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