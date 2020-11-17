Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+

Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+ о сокращения добычи нефти, особенно в условиях неопределенности из-за COVID-19 и низкого спроса в зимний период. Ключевой задачей участников соглашения сейчас является учет всех этих факторов и выработка рекомендаций по сохранению стабильности рынка, сказал вице-премьер Александр Новак в начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

По его словам, благодаря действиям ОПЕК+, рынок нефти сейчас находится в стабильном состоянии, а уровень выполнения сделки уже третий месяц выше 100. "Мир сейчас лучше понимает, как бороться с пандемией, в отличие от ситуации, сложившейся во время первой волны, и новые локдауны меньше сказываются на спросе на нефть и нефтепродукты", - сказал Новак.

Он также подчеркнул, что Россия будет придерживаться договоренностей, которые были предусмотрены соглашением и декларацией о сотрудничестве с ОПЕК.