Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией

Европейская ракета-носитель Vega, которая должна была вывести на орбиту два научных спутника для дистанционного зондирования Земли, не cмогла завершить миссию, отклонившись от траектории. Сбой было зафиксирован спустя восемь минут после взлета. Сейчас специалисты анализируют телеметрические данные для определения причины ЧП.

Ракета-носитель стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Она должна была вывести на орбиту испанский аппарат SEOSAT-Ingenio, принадлежащий Европейскому космическому агентству, и спутник TARANIS Национального центра космических исследований Франции.

После зажигания двигателя верхней ступени Avum специалисты зафиксировали отклонение от траектории полета, после чего было принято решение прекратить полет. В настоящее время специалисты работают над установлением причин провала миссии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, авария могла произойти из-за отказа украинского двигателя.

Нынешний неудавшийся запуск должен был стать седьмым в этом году и семнадцатым с начала ее использования в 2012 году.