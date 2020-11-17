Новым президентом Всероссийского общества глухих избран Станислав Иванов

XXVII съезд Всероссийского общества глухих (ВОГ) большинством голосов ─ 48 из присутствующих 80 делегатов ─ избрал президентом Станислава Иванова. Программа нового президента включает укрепление социального партнерства с государством и другими общественными объединениями, продвижение поправок в законодательство, нацеленных на защиту прав глухих, организацию доступной юридической, медицинской и психологической помощи для инвалидов по слуху, решение проблемы дефицита сурдопедагогов и сурдопсихологов.

Станислав Иванов заявил, что одна из его главных целей - увеличение численности общества: "Я уверен, что ВОГ должно развиваться как сильная и уважаемая организация с безупречной репутацией, деятельность которой направлена на защиту прав и благо всех людей с нарушениями слуха в России. В качестве президента ВОГ я обязуюсь реализовать эту миссию. Члены ВОГ - главная ценность организации. В обществе состоит 80 000 человек. Нас много, и с нами считаются. Но инвалидов по слуху еще больше, и наша задача ─ сделать так, чтобы люди стремились получить членский билет в ВОГ - знак принадлежности к сообществу и пропуск в мир систему социальных льгот и возможностей".

На съезде присутствовали секретарь комиссии при президенте РФ по делам инвалидов Владимир Попов, первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев, первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, представители министерства юстиции РФ и другие.

Иванов добился признания ВОГ единственным поставщиком услуг по переводу жестового языка, что сделало перевод более качественным, отметил Алексей Вовченко: "Закупка у единственного поставщика - это 270 млн рублей в год на оплату услуг от Фонда социального страхования, а главное, гарантия качественного перевода. Я прекрасно помню, как Станислав Иванов буквально под каждой дверью в администрации президента сидел и караулил, чтобы продвигать это решение".

Делегаты съезда, поддержавшие Станислава Иванова, отметили среди его заслуг организацию первого чемпионата DeafSkills (международные соревнования по профессиональному мастерству среди молодых специалистов с нарушением слуха), ремонт здания центрального правления ВОГ, включение в перечень технических средств реабилитации смартфонов с функцией навигации.

"Ему удалось собрать команду по подготовке мероприятий DeafSkills. Я видела его работу. Как руководитель коллектива я ценю эту четкость. Мы ждали 20 лет, и когда меня позвали на совещание по этому вопросу, я сказала: "Ну наконец-то я вижу молодежь!" - пояснила руководитель творческого коллектива для детей и молодежи с нарушением слуха "Ангелы Надежды" Елена Орлова.

Станислав Иванов десять лет работал вице-президентом ВОГ. За это время ему удалось наладить конструктивный диалог с государством, последовательно отстаивая интересы глухих на различных уровнях и в разных ветвях власти. Он входит в состав пяти рабочих групп комиссии по делам инвалидов при президенте РФ и занимается широким кругом проблем - от социальной интеграции молодых людей с инвалидностью до доступности транспортной инфраструктуры. Иванов ─ один из инициаторов поправок в законодательство, повышающих статус русского жестового языка до полноценной лингвистической системы. Также он участвовал в разработке и реализации программы "Доступная среда" и в подготовке закона о ратификации конвенции о правах инвалидов.

Мир настолько внимательно следил за съездом, что уже через 20 минут после объявления результатов президент Всемирной федерации глухих Джозеф Мюррей поздравил Станислава Иванова: "Я рад, что победил достойнейший".

Станислав Иванов родился в 1970 году в Новосибирске, инвалид по слуху с детства. Профессионально занимался волейболом, в 1990 году выиграл чемпионат Европы среди глухих и слабослышащих. В 2005 году стал чемпионом Сурдлимпийских игр по пляжному волейболу. Заслуженный мастер спорта РФ международного класса, член рабочих групп при комиссии по делам инвалидов, член управляющего совета Всемирной федерации глухих. Состоит в совете Минспорта РФ по развитию адаптивной физической культуры и спорта и в совете Минобрнауки России по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Пресс-релиз предоставлен Всероссийским обществом глухих