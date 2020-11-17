Обрушившийся на Центральную Америку ураган "Йота" усилился

В понедельник ураган "Йота" усилился до шторма пятой категории и обрушился на отдаленный прибрежный регион Центральной Америки, ранее уже пострадавший от урагана "Эта". При этом усилия по эвакуации сельских жителей были затруднены нехваткой топлива для лодок, отмечает Guardian.

В ближайшее время "Йота" направится в Гондурас, Гватемалу, Никарагуа и на юг Белиза, неся ураганные ветры и проливные дожди. По состоянию на 20:00 мск 16 ноября, шторм продвигался со скоростью около 160 миль в час (257 километров в час) и выше. По данным NPR, множество каркасных домов в зоне бедствия будет разрушена, а упавшие деревья и опоры электропередач изолируют жилые районы, где проживают коренные народности и беднейшие слои населения.

Отключение электроэнергии, по оценкам экспертов, может длиться от нескольких недель до, возможно, месяцев, а сама территория зоны бедствия станет непригодной для проживания в течение недель и даже месяцев. "Этот шторм настолько силен, что он охватит всю страну, и мы ожидаем широкомасштабного ущерба и массовых страданий", - заявил Конор Уолш, управляющий Службой католической помощи в Гондурасе.

"Йота" - это рекордный 30-й по счету шторм небывалого сезона ураганов в Атлантике в нынешнем году. Такая активность привлекла внимание к изменению климата, которое, по словам ученых, вызывает более влажные, сильные и разрушительные штормы. Изменение климата также провоцирует повышение температуры поверхности моря во всем мире, и особенно в Карибском бассейне и Мексиканском заливе.

Прогнозируется, что в ближайшие годы ураганы будут крупнее и мощнее, поскольку они образуются над более теплыми морскими и океанскими водами, черпая свою энергию из воды, отмечают аналитики.