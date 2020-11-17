Около семи тысяч человек смогут посетить матч 15-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Динамо" 21 ноября. Об этом СМИ рассказал генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.

Ранее в российской Премьер-лиге (РПЛ) сообщили, что согласно предписанию Роспотребнадзора матчи на спартаковской арене до особого распоряжения будут проводиться без зрителей.

Позже руководство столичного клуба направило в управление Роспотребнадзора письмо с просьбой внести изменения в предписание в части проведения встреч с ограниченным количеством болельщиков. Ведомство разрешило допустить на поединок "Спартака" с "Ростовом" в 13-м туре не более 2730 человек.

Что касается турнирной таблицы чемпионата страны, то "Спартак" идет на третьем месте с 28 очками, опережая "бело-голубых" на два балла.