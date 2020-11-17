У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Олдскульный "мясной" шутер-платформер Butcher бесплатно раздают для ПК

Текст:   Богдан Бобров
17.11.2020,  
12:21
Фото: Transhuman Design Фото: Transhuman Design
Фото: Transhuman Design

В онлайн-магазине GOG стартовала распродажа Made in Poland, на которой солидные скидки получили игры от польских разработчиков.

А стремительный пиксельный двухмерный шутер BUTCHER от студии Transhuman Design из Варшавы так и вовсе отдают бесплатно.

Обзор Call of Duty: Black Ops Cold War. Чем удивила новая часть

"BUTCHER - это и кровавое признание в любви играм ушедших девяностых годов. Берите оружие по своему выбору (бензопила, дробовик, гранатомет или любое другое) и проложите путь через подземные убежища, постапокалиптические города, джунгли и множество других локаций", - так авторы кратко описывают свое детище на странице проекта.

Раздача продлится до 18 ноября, потом цена вернется к стандартному значению в 249 рублей.

игры
Фото: Олег Прасолов/РГ
iPhone и Samsung дешево. В России появились официальные подержанные смартфоны 12:21
Польша
Фото: Weibo.com
OPPO презентует смартфон с необычным гибким дисплеем 16.11.2020
CD Projekt Red снова отложила выпуск Cyberpunk 2077. Что произошло 27.10.2020
В GOG бесплатно раздают знаменитую стратегию Europa Universalis II 20.10.2020
шутеры
Фото: istock
В WhatsApp для Windows появилась очень полезная функция 16.11.2020
Названа дата выхода Apex Legends на мобильных платформах 06.11.2020
В Epic Games Store бесплатно отдают сразу две игры 29.10.2020