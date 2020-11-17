Олдскульный "мясной" шутер-платформер Butcher бесплатно раздают для ПК

В онлайн-магазине GOG стартовала распродажа Made in Poland, на которой солидные скидки получили игры от польских разработчиков.

А стремительный пиксельный двухмерный шутер BUTCHER от студии Transhuman Design из Варшавы так и вовсе отдают бесплатно.

"BUTCHER - это и кровавое признание в любви играм ушедших девяностых годов. Берите оружие по своему выбору (бензопила, дробовик, гранатомет или любое другое) и проложите путь через подземные убежища, постапокалиптические города, джунгли и множество других локаций", - так авторы кратко описывают свое детище на странице проекта.

Раздача продлится до 18 ноября, потом цена вернется к стандартному значению в 249 рублей.