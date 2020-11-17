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OPPO презентовала растягивающийся смартфон и новые AR-очки

Текст:   Виктория Чернышева
17.11.2020,  
15:57
Фото: Принтскрин с YouTube к Фото: Принтскрин с YouTube к
Фото: Принтскрин с YouTube к

На конференции Inno Day 2020 OPPO показала необычный смартфон и новые очки дополненной реальности, различающие голос и жесты.

Концептуальный смартфон OPPO X 2021 оснащен гибким OLED-экраном, который можно растянуть с 6,7 до 7,4 дюйма. По сути гаджет превращается в небольшой планшет.

Как уточняет портал XDA-Developers, в смартфоне есть два двигателя, которые генерируют постоянную силу, чтобы разворачивать экран равномерно, гарантируя, что он не будет поврежден во время процесса. Это позволяет растянуть его на столько, сколько нужно (в пределах 7,4 дюйма). И это отличает новый смартфон от складных смартфоном, которые имеют только два фиксированных размера.

Дисплей OPPO X 2021 не имеет изгибов или видимых складок. Для этого инженеры компании спроектировали специальный подшипник с ползунком, имеющим 6,8-миллиметровую дугу.

Для того, чтобы экран имел дополнительную жесткость, разработчики использовали тончайший (0.1 миллиметра) слой Warp Track. В общей сложности при создании смартфона в компании использовали 122 патента.

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Когда именно может выйти такой гаджет, пока неизвестно.

Новые очки Oppo AR Glass 2021 имеют окуляр "рыбий глаз" для максимального захвата пространства вокруг, датчик ToF, распознают жесты и голос. Пользователь будет ощущать, будто он смотрит на 90-дюймовый монитор с трех метров.

Гаджетом можно будет управлять с помощью голосовых команд.

Также OPPO представила приложение дополненной реальности CybeReal, основа которого - цифровая модель физического мира. С помощью программы можно будет получить высокоточное позиционирование в реальности, используя GPS, Wi-Fi, Bluetooth и информацию из Сети.

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