Первое чтение прошел проект о гарантиях для экс-президентов

Законопроект в развитие норм обновленной Конституции внесли глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Авторы предложили изменить положения закона "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

По истечении срока своих полномочий экс-президент сможет рассчитывать на уровень защиты и правовых гарантий не ниже тех, которые были ему предоставлены при осуществлении президентских полномочий. Согласно проекту, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Как пояснил Крашенинников, принятие такого проекта - конституционная логика.

- Президент обладает огромным количеством полномочий, большим объемом знаний, - напомнил он на пленарном заседании. - И, конечно, нужно сделать все, чтобы, когда такой человек уходит со своей работы, он обладал неприкосновенностью. Государство должно признавать роль экс-президента даже после ухода с поста.

- Если мы хотим, чтобы гражданское общество было стабильным, мы должны гарантии неприкосновенности предоставлять, - уверен Павел Крашенинников.

"Такой порядок выступает гарантией против необоснованных преследований бывшего главы государства и признает значимость его роли в общей системе публичной власти", - заявлял журналистам соавтор Крашенинникова Андрей Клишас.

При этом новый законопроект не исключает привлечения экс-президента к ответственности за госизмену и другие тяжкие преступления. Просто будет действовать особый порядок, предполагающий снятие иммунитета. Сейчас данную процедуру инициирует председатель Следственного комитета РФ, направляя представление в Госдуму. Теперь же именно депутаты должны будут выдвинуть обвинение в совершении тяжкого преступления. Инициатива об этом должна поступить не менее чем от трети народных избранников, а проголосовать "за" - две трети. При этом обвинение должен подтвердить Верховный суд, указав в своем заключении на наличие в действиях экс-президента признаков тяжкого преступления. А Конституционный суд выдаст заключение о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Только на основании обвинения от Госдумы Совет Федерации сможет принять решение о снятии неприкосновенности, причем для вынесения вердикта нужно одобрение не менее двух третей сенаторов. У Совфеда будет три месяца на принятие решения, иначе обвинение считается отклоненным.

Павел Крашенинников в ходе обсуждения ответил на вопрос, распространяется ли законопроект на последнего президента СССР Михаила Горбачева. "Ответ "нет" - только на бывших президентов РФ", - подчеркнул глава комитета.