В среду сборная России проведет решающий матч нынешнего розыгрыша Лиги наций на выезде против Сербии. Победа гарантирует команде Станислава Черчесова первое место в своей группе.

В игре с турками Шимон Марциняк удалил Андрея Семенова и назначил пенальти в наши ворота. Фото: РИА Новости

Главная новость в преддверии этой встречи - замена судей. Вместо польской бригады во главе с Даниэлем Стефански работать будут англичане. Рефери на поле назначен Энтони Тейлор, а помогать ему на бровке призваны Гари Бесвик и Адам Нанн.

Возможно, причиной замены польской бригады судей на игру с Сербией стало скандальное судейство Шимона Марциняка в матче Турция - Россия

В другой ситуации решение о замене арбитров было бы рядовым, но не сейчас. После поражения россиян на прошлых выходных в противостоянии с Турцией (2:3) разгорелся скандал из-за судейства, к слову, поляка Шимона Марциняка. Во многом именно его действия предопределили результат поединка: Марциняк в начале матча удалил Андрея Семенова в неочевидной ситуации, а во втором тайме назначил спорный пенальти в ворота Гилерме. Своими мыслями по судейству матча с Турцией и замене арбитров на игру с Сербией с "РГ" поделился бывший рефери ФИФА, эксперт "Матч ТВ" Алексей Николаев.

Как вам работа польских судей в матче с Турцией?

Алексей Николаев: В принципе, нормально сработали, если не брать два ключевых эпизода. Там, конечно, были ошибки, которые повлияли на результат. Хотя, если разбирать момент с Семеновым, он дал повод для удаления. Рефери видел этот эпизод со спины, там была борьба за позицию, которую Андрей проиграл. Дальше Семенов схватил турецкого нападающего за руку и тот упал. Что касается пенальти, то тут никаких споров быть не может: нарушения не было. Я не увидел там касания Кузяева ноги соперника. Там был правильно выполненный подкат. Очевидно, что никакого фола не было.

Решение УЕФА заменить судейскую бригаду матча Сербия - Россия оправдано?

Алексей Николаев: Не думаю, что это связано с судейством матча с Турцией. Скорее, в УЕФА поняли: не совсем правильно, когда арбитры из одной страны судят две встречи подряд с участием одной и той же команды. Тут, видимо, такой принцип был. Точной причины не знаю.

Плохо, что в Лиге наций нет системы VAR?

Алексей Николаев: С одной стороны - плохо, поскольку надо идти в ногу со временем. В матче бывает много моментов, когда можно обратиться к видеопомощнику. С другой - пусть судьи сами разбираются, уповают на себя. Хотя с VAR было бы лучше.

Но при этом даже с VAR порой бывают грубые ошибки.

Алексей Николаев: Я всегда говорил, что VAR - не панацея от всех бед. Видеопомощники - тоже люди, и они тоже могут ошибаться. Просто теперь у рефери есть возможность посмотреть повтор, подумать, а раньше не было. Вот и вся разница.

Матч с Сербией ключевой не только с точки зрения победы в группе, но и серьезно повлияет на шансы россиян попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре через обычный отборочный цикл.

Жеребьевка отборочного раунда пройдет в декабре - и прямо сейчас команда Станислава Черчесова находится во второй корзине. Однако ситуация может поменяться: из-за последних неудач России на место в нашей корзине претендуют Норвегия, Ирландия и Румыния.

Место в корзине при жеребьевке определяется по рейтингу ФИФА. Здесь влияет каждый матч - будь то официальный или товарищеский. В случае победы над Сербией Россия наберет 1477 очков и станет недосягаемой для остальных конкурентов.

Если матч в Белграде завершится вничью, то не исключен вариант, при котором наши опустятся в третью корзину. Дело в том, что у Румынии потенциально 1466 очков, если им засчитают победу в несостоявшемся поединке с Норвегией. Если румыны одолеют сегодня Северную Ирландию, то россияне окажутся в третьей корзине.

Если футболисты Черчесова уступят Сербии, то они откатятся к 1461 очку в рейтинге ФИФА. При этом Норвегия обойдет нас, если обыграет Австрию, Румыния опередит Россию в случае победы над Северной Ирландией, а Ирландия догонит нас, если наберет три очка в матче с Болгарией.

Добавим, что ранее Россия с Сербией встречались пять раз. Трижды успех праздновали наши футболисты, еще два матча завершились вничью. В последнем поединке между этими командами россияне выиграли в Москве со счетом 3:1.

Положение команд

Где будем смотреть

18 ноября, среда, Первый канал

22.40. Сборная Сербии - Сборная России. Прямая трансляция.