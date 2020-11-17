Подполковник Филатов предлагает ускорить перевод армии целиком на контракт

На днях в России отметили День призывника, и вновь в среде военных специалистов возобновилась дискуссия о том, какие Вооруженные силы нужны стране, чтобы сохранить обороноспособность и возможность оказывать влияние на международную обстановку.

До декабря на воинскую службу в России призовут 128 тысяч человек. Для сравнения, весной в армию забрали 135 тысяч ребят. Ежегодно воинский долг исполняют в среднем около 250 тысяч новобранцев. Каждый из них обязан пройти курс молодого бойца и спецподготовки. Это не просто умение быстро заправлять постель, шагать строем и бегать в противогазе. На обороноспособность страны эти навыки прямого влияния не оказывают. Однако заметим: единицы по окончании службы подписывают контракт на продолжение службы в армии. Не означает ли это, что деньги, направленные на подготовку срочников, были потрачены зря?

На первый взгляд, логика простая: призывникам выдают на руки по две тысячи рублей в месяц, а средняя зарплата контрактника составляет уже 20 тысяч рублей. Но это не пустые траты государства, а инвестиции в укрепление будущей профессиональной армии.

Еще недавно всеобщий призыв объясняли необходимостью поддержания боеспособности Вооруженных сил. Сегодня все больше сторонников противоположной точки зрения: объективной необходимости в этом нет. В современной армии любого государства на первое место выходит не количество бойцов, а качество их подготовки. Последний конфликт в Нагорном Карабахе продемонстрировал, как слабо оснащенная армянская армия оказалась неспособна противостоять современным технологиям, оказавшимся на стороне Азербайджана, как утверждают, благодаря турецкой поддержке. Не нужно иметь генеральские погоны, чтобы понять: даже хорошо выученный полк пехоты с артиллерией станет всего лишь очередной мишенью для эскадрильи беспилотников.

На сегодня численность военизированных формирований России насчитывает порядка 900 тысяч человек. Две трети из них - это профессионалы, меньше трети - призывники, которые вместо того, чтобы получать образование, заводить семьи, создавать бизнес, целый год "выполняют свой гражданский долг".

По оценкам Финансового университета при правительстве РФ, прямые потери от призыва работоспособного населения на воинскую службу составляют около 0,5 процента ВВП в виде недопроизведенного валового продукта - люди служат, а не работают. Еще приблизительно столько же уходит на обслуживание все тех же призывников: каждого нужно накормить, одеть, разместить в казарме. А если учитывать потери человеческого капитала, то в сумме ущерб может достичь полутора процента ВВП. Это уже цифра с двенадцатью нулями.

Ни для кого не секрет, что из года в год расходы на армию растут. На днях правительство России внесло в Госдуму для утверждения проект федерального бюджета на 2021 год. Из него следует, что расходы на социальную сферу будут сбалансированы, а на силовой блок - увеличены.

России движется по пути формирования профессиональной армии, все-таки две трети в ее рядах уже являются специалистами военного дела. В профессиональной армии инвестиции в каждого солдата с годами приносят все больше дивидендов: стоимость затрат на одного бойца становится меньше, а его содержание обходится казне дешевле.

Но где-то нужно этот процесс ускорить, а в отдельных частях и перестроить полностью. В сегодняшних условиях 250-300 тысяч непрофессионалов, которые приходят в армию ежегодно, не формируют ресурс, а скорее оттягивают его на себя.

Чтобы оставаться на первых позициях, Вооруженным силам России неплохо было бы пересмотреть плановые цифры всеобщего воинского призыва и перейти к плановой профессионализации, чтобы в итоге перейти к полностью контрактной системе формирования штата. Также, на мой взгляд, необходимо сохранить качественный воинский учет не только для парней, но и для девушек. А в школах внедрить полноценный, а не номинальный курс начальной военной подготовки.