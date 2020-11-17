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17.11.2020 12:04
Рубрика: Общество

Попова: Россия на 100-м месте в мире по уровню летальности от COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова

Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе своего выступления на онлайн симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19", передает ее слова ТАСС.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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"По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е - по уровню летальности", - сказала она.

Она напомнила, что уровень летальности от инфекции в России сейчас находится на уровне около 1,7%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 55 млн человек, свыше 1,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 971 013 случаев заражения, выздоровели 1 475 904 человека, умер 33 931.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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