Посменные пикеты предложено по суду признавать публичными мероприятиями

В Госдуму внесен законопроект, по которому поочередное пикетирование и так называемые тематические прогулки могут признаваться публичными мероприятиями. Инициатива первого зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина предусматривает внесение ряда поправок в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

"Предлагается предусмотреть положение, в соответствии с которым решением суда публичным мероприятием может быть признана не только совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, но и поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования", - говорится в пояснительной записке к документу. То же самое касается и массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, направленного на выражение мнений и выдвижение требований по политическим, экономическим, социальным, культурным и вопросам внешней политики.

В условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения, когда не может быть обеспечена безопасность участников мероприятия, местные власти обязаны незамедлительно предложить организатору изменить его место или время. Если же обстоятельства выявлены в день митинга или накануне, то организатор уведомляется о невозможности его проведения с предложением изменить дату.

Законопроект также запрещает проведение публичных мероприятий на территориях рядом с зданиями экстренных оперативных служб.